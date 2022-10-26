هبة بريس - القسم الفني

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل متابعة مغني الراب طه فحصي المعروف ب”طوطو” في حالة سراح.

وقررت النيابة العامة، متابعة طوطو في حالة سراح، مع أدائه لغرامة قدرها 20 الف درهما.

هذا وكان محامي “الغراندي طوطو”، عبد الفتاح زهراش كشف صباح يومه الأربعاء، أن الفنان المغربي عبد الوهاب الدكالي والملحنين عبد العاطي أمنا وعبد الله عصامي ومولاي أحمد العلوي، قد قدموا تنازلا لصالح موكله، فيما لم يتنازل الصحفي محمد التيجيني وعنصر أمني عن متابعة “طوطو”.

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