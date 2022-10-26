الملك مبرقا رئيس النمسا: نشيد بما يربط بلدينا من عرى الصداقة والتقدير المتبادل
هبة بريس
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس الفيدرالي لجمهورية النمسا السيد ألكساندر فان دير بيلين، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للسيد ألكساندر فان دير بيلين، مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب النمساوي بمزيد التقدم والازدهار.
ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإذ أشيد بما يربط بلدينا من عرى الصداقة والتقدير المتبادل، أؤكد لفخامتكم حرصي على العمل سويا معكم من أجل تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بتعاوننا الثنائي ليشمل مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين.”
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حفظ الله عاهلنا المفدى و أيده بنصره و أسدل عليه رداء الصحة والعافية و اقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن و شد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد و باقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة