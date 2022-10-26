مراكش : إعتقال مستشار جماعي انتحل صفة مسؤول أمني بالرباط

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أوقفت الشرطة القضائية لولاية أمن الرباط مستشار جماعي بتارودانت، اليوم الاربعاء 26 اكتوبر الجاري، تفعيلا لمذكرة بحث في حقه من طرف أمن مدينة مراكش، بعدما إدعى لحراس أمن خاص بملهى مشهور بالمدينة الحمراء السبت الماضي، انه والي أمن الرباط، وهو ما دفع بإخبار أمن مراكش، بالواقعة، وبعد البحث تأكد أن الاخير انتحل صفة ينظمها القانون، فاختفى عن الانظار، ليتم تحرير مذكرة بحث في حقه.

الموقوف ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وهو نجل الرئيس السابق للمجلس الاقليمي بتارودانت، كما أن الأبحاث كشفت أن الموقوف لديه ملفات في التزوير والاتجار في المخدرات.

وقد تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه، في انتظار محاكمته بالمنسوب له .

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5