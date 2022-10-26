الPPS يثمن “اللقاء الإيجابي” بين أخنوش وقادة أحزاب المعارضة

هبة بريس - الرباط

سجل المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إيجاباً اللقاء المثمر الذي استقبل خلاله رئيسُ الحكومة مسؤولـــي أحزاب المعارضة.

وعلى ضوءِ العناصر التي تقدم بها الأمين العام لحزب “الكتاب”، فقد اطَّـــلع المكتبُ السياسي على مُجمل ما استعرضه رئيسُ الحكومة من إيضاحاتٍ حول عمل هذه الأخيرة، والصعوبات التي واجهتها، والإجراءات التي اتخذتها خلال سنتها الأولى، وكذا حول آفاق اشتغالها بدءً من سنتــها الثانية.

وثَـــمَّـــنَ المكتب، عَـــزْمَ رئيسِ الحكومة ومسؤولي أحزاب المعارضة على عقد اجتماعاتٍ لاحقة مُماثلة للتشاور، بما يُعزز الثقافة والممارسة الديموقراطيتين السليمتين، على أساس أدوارِ كلٍّ من الأغلبية والمعارضة.

وقد أكد المكتبُ السياسي على ما عبَّـــرَ عنه الأمينُ العام خلال اللقاء المذكور من تذكيرٍ بتوجهاتِ البدائل التي يطرحها حزبُ التقدم والاشتراكية، إنْ على مستوى تمتين الاقتصاد الوطني، بارتباطٍ مع ضرورة إقرار العدالة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمغاربة، أو على مستوى توطيد البناء الديموقراطي وتوسيع مجال الحقوق والحريات وتعزيز المساواة.

كما أعرب المكتبُ السياسي عن تطلعه إلى أن تنجح الحكومةُ في رفع التحديات المتعاظمة التي تشهدها بلادُنا على جميع المستويات، في عالمٍ متقلب يسوده اللايقين.

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