المنتخب المغربي للكرة الشاطئية ينهزم في نصف نهائي البطولة الإفريقية

2022-10-26 / 14:48
9

هبة بريس ـ رياضة 

توقفت مسيرة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئية في دور نصف النهاية للبطولة الإفريقية بعدما انهزم أمام نظيره المنتخب المصري.

و لم يستطع رفاق أنور فريندي نيل بطاقة العبور لنهائي الموزمبيق 2022 بعد هزيمتهم أمام مصر بحصة خمسة أهداف لأربعة في مباراة مثيرة حسمت في آخر دقائقها.

و قدمت العناصر الوطنية طيلة المسابقة القارية مردودا محترما و كانت قاب قوسين أو أدنى من بلوغ النهائي القاري لولا عامل الحظ و الخبرة.

ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
12

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قطر تلغي شرط إجراء فحص كورونا لحضور المونديال

قطر تلغي شرط إجراء فحص كورونا لحضور المونديال

2022-10-26 / 17:01
Photo of لقاءات حارقة في الجولة السابعة من البطولة و تواركة و أسفي يفتتحان الدورة

لقاءات حارقة في الجولة السابعة من البطولة و تواركة…

2022-10-26 / 14:37
Photo of مودريتش: مونديال قطر هو آخر مشاركاتي في كأس العالم

مودريتش: مونديال قطر هو آخر مشاركاتي في كأس العالم

2022-10-26 / 11:16
Photo of حمدالله: فيفا أثبت براءتي من الادعاءات الباطلة

حمدالله: فيفا أثبت براءتي من الادعاءات الباطلة

2022-10-25 / 10:05
Photo of منتخب الكرة الشاطئية يسحق مالاوي و يتأهل لنصف نهاية كأس إفريقيا

منتخب الكرة الشاطئية يسحق مالاوي و يتأهل لنصف نهاية…

2022-10-24 / 14:07
Photo of “لوبارزين”: مبابي يتقاضى شهرياً 2.7 مليون يورو

“لوبارزين”: مبابي يتقاضى شهرياً 2.7 مليون يورو

2022-10-24 / 13:18
Photo of المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يبحث عن التأهل لكأس إفريقيا من بوابة ليبيا

المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يبحث عن التأهل…

2022-10-24 / 12:34
Photo of بنسعيد ولقجع يترأسان المباراة النهائية لدوري “الطريق إلى المونديال”

بنسعيد ولقجع يترأسان المباراة النهائية لدوري “الطريق إلى المونديال”

2022-10-24 / 09:35
Photo of الكرة الذهبية.. من صوّت لصلاح من العرب ومن تجاهله؟

الكرة الذهبية.. من صوّت لصلاح من العرب ومن تجاهله؟

2022-10-23 / 21:14
Photo of ودار يحرز الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس

ودار يحرز الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس

2022-10-23 / 19:38

‫9 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق