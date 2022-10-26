عزيز أخنوش ونبيل بنعبد الله

الPPS: “مشروع قانون مالية 2023 دون مستوى الانتظارات”

2022-10-26 / 14:15
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هبة بريس - الرباط

تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، مشروع قانون مالية سنة 2023 الذي عرضته الحكومةُ أمام البرلمان.

وتوقف المكتلا عند السياق الدولي والوطني الصعب الذي تم إعدادُ هذا المشروع فيه، مستحضرا في المُقابل، الفرص التي تُتيحها الظرفية الراهنة من أجل مباشرة الإصلاحات الأساسية، وإعطاء انطلاقة جديدة للآلة الإنتاجية الوطنية، بأفق تجاوز الأوضاع الاجتماعية المقلقة.

واعتبر الحزب، وهو يستعرض أهم مقتضيات مشروع قانون المالية 2023، أن هذا الأخير، ودون تبخيس عددٍ من الإجراءات الإيجابية التي تضمنها، فإنه يظل محكوماً بمنطقٍ حسابي وتقني ضيق، ولا يرقى إلى الاستجابة لانتظارات مختلف الشرائح الاجتماعية، ولا لتطلعات المقاولة الوطنية بجميع أصنافها.

وأضاف أن المشروعٌ تغيبُ عنه الرؤيةُ السياسية المطلوبة والطموحُ الإصلاحي المُنتظر، مشيرا الى أنه سيعود لهذا الموضوع، بالتفصيل، لا سيما من خلال مساهمة فريقه النيابي في مناقشة هذا النص التشريعي داخل مجلس النواب.

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