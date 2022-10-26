تارودانت : إيداع خليفة قائد السجن بتهمة تلقي رشوة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قرر وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت بمتابعة خليفة قائد قيادة أولاد محلة ضواحي سبت الكردان بإقليم تارودانت في حالة إعتقال.

و أمر وكيل الملك بإحالة الخليفة المتهم بتلقي رشوة ، على السجن الفلاحي بتارودانت. كما تم تحديد يوم فاتح نونبر المقبل، موعدا لإنطلاق أولى جلسات المحاكمة.

وفي إطار حرصها على التقيد الدائم لرجال السلطة بأخلاقيات المرفق العام، قامت وزارة الداخلية بتوقيف خليفة قائد بإقليم تارودانت، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالإشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية.

وكان الرقم الأخضر قد أطاح عصر يوم الأحد 23 أكتوبر الجاري بخليفة قائد قيادة أولاد محلة بإقليم تارودانت، بعدما ألقي عليه القبض متلبسا بتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أجل السماح لمواطن ببناء منزل سكني.

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