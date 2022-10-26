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تارودانت : إيداع خليفة قائد السجن بتهمة تلقي رشوة

2022-10-26 / 12:57
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قرر وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت بمتابعة خليفة قائد قيادة أولاد محلة ضواحي سبت الكردان بإقليم تارودانت في حالة إعتقال.

و أمر وكيل الملك بإحالة الخليفة المتهم بتلقي رشوة ، على السجن الفلاحي بتارودانت. كما تم تحديد يوم فاتح نونبر المقبل، موعدا لإنطلاق أولى جلسات المحاكمة.

وفي إطار حرصها على التقيد الدائم لرجال السلطة بأخلاقيات المرفق العام، قامت وزارة الداخلية بتوقيف خليفة قائد بإقليم تارودانت، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالإشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية.

وكان الرقم الأخضر قد أطاح عصر يوم الأحد 23 أكتوبر الجاري بخليفة قائد قيادة أولاد محلة بإقليم تارودانت، بعدما ألقي عليه القبض متلبسا بتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أجل السماح لمواطن ببناء منزل سكني.

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‫12 تعليقات

  3. الرشوة ضاهرة خطيرة تهدد وتعيق تم الامم وعليها فان كل من ظبط بها يجب ان يعاقب طبقا للقانون..

  4. نتمنى من الشرطة القضائية ان تكثف ابحاثها لان هناك أشخاص خارجون عن القانون..

  5. محاربة الرشوة لا تحتاج فقط للقوانين بل تحتاج الى تغيير العقلية من خلال التربية على القيم داخل الاسرة والمدرسة..

  7. الرشوة حرام بالنص والإجماع وقد صح عن النبي ﷺ أنه لعن الراشي والمرتشي وروي عنه ﷺ أنه لعن الرائش أيضا وهو الواسطة بينهما ولا شك أنه آثم..

  8. جميع المغاربة وبدون استثاء يرفضون الرشوة ويستنكرونها ولا يقبلون التعامل بها سواء كانوا كبار او صغار..

  9. الرشوة منتشرة في كل الاقطار العربية حتي في مكة المكرمة والمدينة المنورة أعذنا الله و إياكم منها..

  11. المرجو أن يكون التحقيق معمقا لمعرفة مدى تورط مرؤوسي الخليفة، لأنه في معظم الأحيان اللصوص الصغار يكونون فقط سماسرة الكبار.

  12. يجب التحقيق في إقامة الرمل١ بالهرهورة والاموال المختلسة من طرف سماسرة الوداديات السكنية لي كلات رزق المنخرطين ولا زالو حرين طليقين فمن يحمي هؤلاء العصابة والتي اخدت من الوداديات مصدرا للنصب والاحتيال فالمطالبة بفتح تحقيق من مندوب السلطة القضائية بتمارة وكدا مديرية الضراءب حيت لم تستفد الدولة ولو مليم من المشروع المدكور

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