مودريتش: مونديال قطر هو آخر مشاركاتي في كأس العالم

2022-10-26 / 11:16
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هبة بريس - وكالات

أعلن لوكا مودريتش أن كأس العالم FIFA قطر 2022™ ستكون الأخيرة له في المحفل العالمي.

وذكر مودريتش في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، أنه تقدم في العمر، ولذلك لن تتاح له فرصة الظهور في البطولة مجدداً وأضاف مودريتش أنه لا يفكر في اعتزال اللعب الدولي حالياً ولم يتخذ قراره بعد.

وعاش مودريتش مسيرة مميزة مع المنتخب الكرواتي كان أبرزها التأهلُ إلى نهائي النسخة السابقة من كأس العالم بروسيا، والتي توج بلقبها المنتخب الفرنسي وحصل مودريتش على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

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