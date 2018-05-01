فاتـح ماي بالـرباط .. العمال والشغيلة يحتجون ضد الحكومة

يحتفل العمال والشغيلة بمختلف بقاع العالم، اليوم الثلاثاء، بيومهم العالمي الذي يصادف “فاتح ماي” من كل سنة.

وكغيرها من مدن العالم، انطلقت صباح اليوم، استعدادات وتحضيرات الاحتفال باليوم العالمي للعمال، بالعاصمة الرباط.

وشهدت أكبر ساحات وشوارع المدينة، تجمعات لعدد من الشغيلة والعمال التابعين لمختلف النقابات المغربية، والذي خرجوا للاحتجاج ضد غلاء أسعار ورفض الحكومة الرفع في الأجور.

وتحت شعار “موحدون للنضال من أجل الوطن”، خرجت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التابعة لحزب الاستقلال، للشارع للمطالبة بتحرك الحكومة لتحسين وضعية الشغيلة والمأجورين.

ورفعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل شعار “الحوار الوطني أساسي لتسوية القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية”، مطالبة بضرورة تمكين جميع المواطنين من حقوقهم وفي مقدمتها “الحق في التعليم والصحة والسكن اللائق” وغيرها

واحتج الاتحاد المغربي للشغل، ضد “تجريم” الانتماء النقابي، مشددة على ضرورة احترام حق الاضراب باعتباره حق يكفله الدستور والمواثيق الدولية.