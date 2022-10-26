بالأرقام.. هاته هي موارد الاستغلال الخاصة بإدارة الدفاع الوطني المغربي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

نواصل قراءتنا فيما يتعلق بالمعطيات و الأرقام التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023 و الذي أعدته و صادقت عليه الحكومة قبل أيام في انتظار عرضه و مناقشته بالتفصيل في قبة البرلمان بغرفتيه.

و من بين النقاط التي تضمنها مشروع قانون المالية تلك المتعلقة بموارد الاستغلال التي ستساهم في الميزانية العمومية للسنة المقبلة، و كان من بينها موارد الاستغلال الخاصة بإدارة الدفاع الوطني.

و حسب ما جاء في مضامين المشروع السالف الذكر، فقد بلغت موارد استغلال إدارة الدفاع الوطني المتوقعة لسنة 2023 حوالي 362 مليون و 474 ألف درهم، أي قرابة 36 مليار ونصف من السنتيمات.

و عودة لتفصيل هذا الرقم، فيتوقع أن تصل موارد استغلال المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد لحوالي خمسة ملايين درهم، بينما المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط لحوالي 170 مليون درهم.

في المقابل، ستصل موارد استغلال المستشفى العسكري ابن سينا بمراكش لحوالي 52 مليون درهم، و المستشفى العسكري مولاي اسماعيل بمكناس لحوالي 50 مليون درهم و المستشفى العسكري الحسن الثاني بالعيون لحوالي 12 مليون درهم.

و سيدر المستشفى العسكري محمد السادس بالداخلة ما قيمته 10 ملايين درهم، فيما المستشفى العسكري مولاي الحسن بكلميم سيضخ ما قيمته 21 مليون درهم، بينما ستصل هاته القيمة لدي المستشفى العسكري وادي الذهب بأكادير لرقم 33 مليون درهم.

و داذما فيما يتعلق بموارد استغلال إدارة الدفاع الوطني و المؤسسات التابعة لها، فسيصل الرقم لدى المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة لرقم 3 ملايين درهم، و وحدة الدرك الملكي لتصنيع الأقنعة حوالي مليونين و 274 ألف درهم، ثم المركز الطبي الجراحي العسكري بالراشيدية لحوالي أربعة ملايين درهم.

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