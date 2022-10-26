دعم غاز البوتان.. الحكومة تعتزم الانتقال إلى الدعم المباشر

2022-10-26 / 09:45
4
هبة بريس

قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الثلاثاء بالرباط، إن الحكومة تعتزم الانتقال من دعم غاز البوتان إلى تقديم دعم مباشر لمواصلة مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

وتطرق لقجع، خلال لقاء مع الصحافة حول تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، إلى وسائل منح الدعم للسكان المستهدفين وتوزيع الدعم المباشر على الأسر الأكثر فقرا.

وشدد لقجع في هذا الصدد على أهمية تحسين مساهمة الشركات الكبرى التي تحقق ربحا صافيا بأكثر من 100 مليون درهم، والتي ستخضع للضريبة بنسبة 35 في المائة، بما فيها تلك التي تمارس أنشطة في وضعية احتكار.

وأوضح الوزير أن ذلك سيمكن من تكريس مبدأ التضامن الاجتماعي والحياد المالي وسيكون له أثر كبير على إصلاح صندوق المقاصة واستهداف الأسر الفقيرة والهشة ضمن البرامج الاجتماعية.

وقال “استغرقت منا مناقشة صندوق المقاصة والاستهداف في المغرب 10 سنوات، وكنا وما زلنا متفقين على أن الدعم الشامل لصندوق المقاصة كان دائما يأتي بنتائج عكسية”، مشيرا إلى أن الأشخاص ذوي القوة الشرائية المنخفضة هم الأقل استفادة من هذا الدعم.

ومن أجل ضمان فعالية الدعم العمومي، قال الوزير إنه “ينبغي بعد ذلك الانتقال من هذا الدعم إلى الدعم المباشر عبر التحويلات المالية المباشرة، وهذا ما ينص عليه مشروع قانون مالية سنة 2023”.

وأضاف “سنخصص، ابتداء من هذه السنة، 20 مليار درهم للدعم المباشر لفائدة الأسر التي تعيش وضعية هشاشة”، مشيرا إلى أن دعم الغاز لا تستفيد منه، بشكل كبير، الأسر في وضعية هشاشة التي لا تستهلك أكثر من قارورة غاز واحدة شهريا.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير : كليات جامعة إين زهر تعيش إرتباكا وطلبتها تائهون

أكادير : كليات جامعة إين زهر تعيش إرتباكا وطلبتها…

2022-10-26 / 13:34
Photo of تارودانت : إيداع خليفة قائد السجن بتهمة تلقي رشوة

تارودانت : إيداع خليفة قائد السجن بتهمة تلقي رشوة

2022-10-26 / 12:57
Photo of أيام التواصل والتكوين تُعرف بمساهمات الSNRT في دعم في الإنتاج الفني الوطني

أيام التواصل والتكوين تُعرف بمساهمات الSNRT في دعم في…

2022-10-26 / 11:21
Photo of بالأرقام.. هاته هي موارد الاستغلال الخاصة بإدارة الدفاع الوطني المغربي

بالأرقام.. هاته هي موارد الاستغلال الخاصة بإدارة الدفاع الوطني…

2022-10-26 / 11:05
Photo of محاربة الإرهاب .. “الأنتربول” تشيد باستراتيجية المغرب

محاربة الإرهاب .. “الأنتربول” تشيد باستراتيجية المغرب

2022-10-26 / 10:29
Photo of اعتقال 5 “متطرفين” خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية

اعتقال 5 “متطرفين” خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية

2022-10-26 / 09:23
Photo of طقس الاربعاء.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

طقس الاربعاء.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2022-10-26 / 09:08
Photo of الناظور .. جمارك ميناء بني أنصار تحجز مسدسا وقنابل مسيلة للدموع + صور

الناظور .. جمارك ميناء بني أنصار تحجز مسدسا وقنابل…

2022-10-25 / 23:17
Photo of جامعة ابن طفيل تتميز على الصعيد الوطني والدولي

جامعة ابن طفيل تتميز على الصعيد الوطني والدولي

2022-10-25 / 22:40
Photo of “الدخيسي” يكشف عن آفق المملكة في مكافحة الارهاب والتطرف

“الدخيسي” يكشف عن آفق المملكة في مكافحة الارهاب والتطرف

2022-10-25 / 21:51

‫4 تعليقات

  4. المواطن يعاني خصوصا البسيط والفقير لم تعد له القدرة على مواجهة الحياة ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق