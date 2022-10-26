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طقس الاربعاء.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2022-10-26 / 09:08
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تبقى الأجواء حارة نسبيا إلى حارة بكل من منطقة سوس وسهول غرب الأطلس والأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية أو ضباب بالسواحل، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالشمال والوسط.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 9 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف، والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 20 و 25 درجة بسوس و داخل الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 14 و20 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار، في ارتفاع.

أما البحر فسيكون هادئا على الواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان على طول الساحل الأطلسي.

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