بنك المغرب يصدر دليلا حول الأوراق البنكية المتلف

هبة بريس _ الرباط

أصدر بنك المغرب دليلا تحت عنوان “الأوراق البنكية المتلفة: ما العمل؟ إجراءات وتوضيحات” لفائدة المواطنين والمقاولات.

ويهدف الدليل إلى شرح الإجراءات التي وضعها بنك المغرب لاستبدال الأوراق البنكية المتلفة، وذلك وفقا لسياسته الرامية إلى الحفاظ على جودة الأوراق البنكية المتداولة.

ما المقصود بورقة بنكية متلفة؟

الورقة البنكية المُتلفة هي كل ورقة بنكية خضعت لتغيير أو تمزق جزء منها رغم أن هذه الورقة البنكية قد تكون غير صالحة للاستعمال، إلا أنها تحتفظ بقيمتها أو بجزء من قيمتها. وبالتالي، يمكن استبدالها، بعد أن تخضع لفحص خاص وفقا للإجراءات المعمول بها.

أين يمكن استبدال ورقة بنكية متلفة؟

إذا كانت بحوزتكم ورقة أو عدة أوراق بنكية متلفة، يرفض التجار أو الأبناك قبولها، يمكنكم الاتصال بأقرب فرع لبنك المغرب لإجراء عملية الاستبدال.

كيف يتم استبدال الأوراق البنكية المتلفة لدى بنك المغرب؟

لكي تكون الورقة البنكية قابلة للاستبدال، يجب أن تستوفي المعايير التالية عند تقديمها لشبابيك بنك المغرب:

1. ورقة بنكية متداولة قانونا في المملكة: الأوراق البنكية التي نستعمل حاليا في عملياتنا اليومية.

2. ورقة بنكية مصدرة من طرف بنك المغرب: ورقة بنكية مغربية.

. يتم استبدال الأوراق البنكية المتلفة مجانا في شبابيك بنك المغرب.

. بعد التحقق من الورقة البنكية، يتم استبدالها في عين المكان مقابل وصل بالاستلام.

. يجب أن يقدم صاحب الورقة البنكية وثيقة تثبت هويته خلال عملية الاستبدال.

. في بعض الحالات، قد يطلب بنك المغرب وثائق ثبوتية إضافية من أجل دراسة عملية الاستبدال. في هذه الحالة يكون الأجل الأقصى هو 60 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الورقة البنكية لدى شبابيك بنك المغرب.

ما هي قيمة تسديد الأوراق البنكية المستبدلة؟

ترتبط قيمة تسديد الأوراق البنكية بالمعايير التالية:

1. بقعة على الورقة البنكية: بعد التحقق من الورقة البنكية في شبابيك بنك المغرب، يتم تسديد 100 في المئة من قيمتها فوريا.

2. ورقة بنكية ممزقة: ترتبط قيمة التسديد بدرجة تمزيق الورقة. ويتم تحديدها وفقا لما يلي:

– إذا كانت مساحة الورقة أو جزء منها تساوي أو تفوق ثلثي مساحة كل الورقة البنكية يتم تسديد 100 في المئة من القيمة الإسمية.

– إذا كانت مساحة الورقة أو جزء منها تساوي أو تفوق خمسي وتقل عن ثلثي مساحة كل الورقة، يتم تسديد 50 في المئة من القيمة الإسمية.

– إذا كانت مساحة الورقة أو جزء منها أقل من خمسي مساحة كل الورقة يعتبر الجزء المتبقي “دون قيمة”، ويتم تسديد 0 في المئة من القيمة الإسمية.

هل هنالك أوراق بنكية متلفة لا يمكن استبدالها؟

يجوز لبنك المغرب رفض طلب استبدال الورقة البنكية في الحالات التالية:

– التزوير

– ممارسات احتيالية

كيف يمكن التحقق من صحة الورقة البنكية؟

للتحقق من أن الورقة البنكية صحيحة، هناك مبدأ بسيط يرتكز على ثلاث خطوات:

1. اللمس: الطباعة بارزة والورقة تصدر صوت طقطقة.

2. النظر: الصورة العابرة، وشريط الأمان، والعلامة المائية.

3. الإمالة: لون علامة شعار المملكة يتغير.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0