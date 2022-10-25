الناظور .. جمارك ميناء بني أنصار تحجز مسدسا وقنابل مسيلة للدموع + صور

هبة بريس : وجدة

على إثر معلومات دقيقة وفرتها مصلحة الأبحاث والمراقبة البعدية التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بالشرق، تم بعد زوال الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري بميناء بني انصار، العثور على مسدس بأحد الحقائب المرسلة من أوربا إلى المغرب على متن مركبة تعود ملكيتها لشركة نقل دولي للبضائع الغير المرتفقة مرقمة بالمغرب مسجلة بمدينة بركان، تعود ملكيتها لشخص ينحدر من نفس المدينة.

حيث تمكنت على مستوى نقطة التفتيش لميناء بني أنصار من حجز مسدس pistolet، إضافة إلى 05 قنابل مسيلة للدموع و 05 خناجر و 11 كاميرا للمراقبة، ويأتي ضبط هذا المسدس نتيجة المجهودات الجبارة التي تقوم بها إدارة الجمارك الجهوية للشرق على مستوى التواصل الدائم من حيث الاستباقية والوصول إلى المعلومة، خاصة في محاربة الجريمة والحفاظ على الإستقرار الأمني واعتراض كل أشكال التهريب، وبصفة خاصة التعاون الأمني مع باقي الأجهزة في مجال ضبط عمليات التهريب.

وجدير بالذكر، أن إدراة الجمارك تمضي قدماً في تحقيق هدفها في مكافحة الأنشطة التجارية غير المشروعة ومنها البضائع والمخدرات القوية و الصلبة والسلع المهربة التي تعتبر مخالفة للقانون ويسعى من خلالها الذين يمتهنون التهريب إدخالها ومخالفتهم القانون بالتهرب من دفع رسومها الجمركية.

وأنجز محضر في النازلة مع إحالة المعني بالأمر مع المحجوز على الشرطة القضائية بناءا على تعليمات نائب الوكيل العام بالناظور…



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