لقجع : الحفاظ على القدرة الشرائية ليس شعارا
كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر بالرباط ، في الندوة الصحفية التي عقدها بمعية وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي لمناقشة مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن نقاش صندوق المقاصة والاستهداف استغرق 10 سنوات
واشار الوزير إلى أن الدعم الشامل المخصص في إطار صندوق المقاصة له نتائج عكسية، إذ تستفيد منه أكثر الأسر التي لديها قدرة شرائية جيدة، فيما تستفيد الأسر ذات القدرة الشرائية الضعيفة بنسبة قليلة من هذا الدعم لكونها قليلة الاستهلاك مقارنة بذات الدخل الجيد.
وحول هذا الأمر يقول الوزير، أن الحكومة تفكر في تخصيص دعم مباشر للأسر الهشة عبر تحويلات مالية مباشرة، مشيرا إلى أنه سيتم، انطلاقا من هذه السنة، تحويل 20 مليار درهم بشكل مباشر للأسر التي تعيش الهشاشة، ويهم هذا الدعم 7 ملايين من الأطفال في سن التمدرس و3 ملايين أسرة ليست لديها أطفال أو ليست لديها أطفال متمدرسين.
7 تعليقات
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
هاذ المغرب غير يقلب الواحد فين يهرب منو
مانراه في هذا البلد يؤسفنا كثيرا الشعب مقهور مع غلاء المعيشة
رحم الله المساكين والفقراء راه الغلاء المعيشي أنساهم بحق في أي وطن يسكنون واين يتجهون
الاثمنة في المدن السياحية تدل على ان داخل كل واحد فينا أخنوش صغير، فقط لم تعطى له الفرصة ليكون في مركز القرار.
الغلاء البطالة الكساد الجفاف إذن الحياة صعبة في البادية وفي المدينة. يجب على الحكومة أن تتحرك بسرعة وأن تجد الحلول.
اللهم إنك ترى بعينك التي لا تنام و ترحم برحمتك التي لا تُضام.
ستلقون حساباً عسيراً على كل بطن جاعت و كل دمعة ذُرِفت و كل قلب انكسر… يا أشباه الزعماء