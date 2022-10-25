لقجع : الحفاظ على القدرة الشرائية ليس شعارا

هبة بريس _ الرباط

كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر بالرباط ، في الندوة الصحفية التي عقدها بمعية وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي لمناقشة مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن نقاش صندوق المقاصة والاستهداف استغرق 10 سنوات

واشار الوزير إلى أن الدعم الشامل المخصص في إطار صندوق المقاصة له نتائج عكسية، إذ تستفيد منه أكثر الأسر التي لديها قدرة شرائية جيدة، فيما تستفيد الأسر ذات القدرة الشرائية الضعيفة بنسبة قليلة من هذا الدعم لكونها قليلة الاستهلاك مقارنة بذات الدخل الجيد.

وحول هذا الأمر يقول الوزير، أن الحكومة تفكر في تخصيص دعم مباشر للأسر الهشة عبر تحويلات مالية مباشرة، مشيرا إلى أنه سيتم، انطلاقا من هذه السنة، تحويل 20 مليار درهم بشكل مباشر للأسر التي تعيش الهشاشة، ويهم هذا الدعم 7 ملايين من الأطفال في سن التمدرس و3 ملايين أسرة ليست لديها أطفال أو ليست لديها أطفال متمدرسين.

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