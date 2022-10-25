الأستاذ مسموكي وكيلا عاما بسطات خلفا لعبد الهادي زحل

2022-10-25 / 18:52
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

في سياق التعيينات التي حظيت بالموافقة السامية للملك محمد السادس نصره الله، على رأس مهام المسؤولية القضائية، تم تعيين الأستاذ محمد مسموكي وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، خلفا للأستاذ عبد الهادي زحل.

وللأستاذ مسموكي سجل كبير في تدبير شؤون المسؤولية القضائية لمايقارب 35 سنة، حيث تقلد مهام ‏وكيل الملك بكلميم والخميسات وابن احمد، ‏ومحاميا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ‏ونائبا أول للوكيل العام بالبيضاء، ‏وكيلا عاما بتطوان، ‏وكيلا عاما بتجارية فاس، ‏وكيلا عما ببني ملال، ‏وآخرها وكيلا عاما بخريبكة، قبل أن يستقر به المقام وكيلا عاما بعاصمة الشاوية سطات.

وتجدر الإشارة أن التعيينات الجديدة هاته التي وافق عنها الملك حفظه الله، والمتخذة برسم الدورة الأولى من سنة 2022، تنضاف للتغييرات التي همَّت مناصب المسؤولية القضائية خلال سنة 2021، والتي شملت 118 منصباً للمسؤولية القضائية. وهو ما يرفع عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس خلال أقل من سنتين إلى 197 منصباً. أي ما يوازي 83% من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة. يضاف إليها إثنان وسبعون (72) تغييراً كان المجلس قد أحدثها على مناصب المسؤولية ما بين تاريخ تنصيبه سنة 2017 وسنة 2019. وهو ما يعكس الرهان الذي يضعه المجلس على عاتق المسؤولين القضائيين لتنزيل استراتيجيته بالمحاكم، ولاسيما في جوانب التخليق والتأطير ونجاعة الأداء، وحكامة التدبير، والاهتمام بالمتقاضين، وحسن التواصل والتعاون مع مختلف المهن القضائية.

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