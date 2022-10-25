تعثر الدراسة بمكناس.. بنموسى بالبرلمان للمساءلة
قارب عبد الله بوانو، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب تعثر الدراسة ببعض المدارس.
وقال بوانو، في سؤال كتابي وجهه إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الدخول المدرسي للموسم الحالي 2022/ 2023 يسجل العديد من التحديات في كثير من المؤسسات التعليمية بمديرية مكناس، من بينها ثانوية أناسي2 التي تعرف عدة مشاكل منها على سبيل المثال لا الحصر (عدم انطلاق الدراسة بها إلا نهاية شهر شتنبر) كما أن 800 تلميذ وتلميذة في السلك الإعدادي لا يتوفرون على الطاقم الإداري ويدرسون في مدرسة اناسي2 بجوار الثانوية، ويعانون ضياع زمن التعلم، يورد بوانو.
واشار بوانو، أن تلاميذ المؤسسة لا يدرسون التربية البدنية ولا المواد غير المعممة، مضيفا أن التلاميذ لا يدرسون الرياضة في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعددهم 1700، كما أن المؤسسة تعاني التهميش وغياب التجهيزات الضرورية لعملية التعليم والتعلم في ظروف لائقة للأستاذ والتلميذ.
وساءل بوانو عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الوزير بنموسى، عن الإجراءات الاستعجالية التي ستقوم بها وزارته من أجل تجاوز هذه المشاكل التي تعانيها المؤسسة المعنية.
12 تعليقات
السي بنموسى هاد الأنشطة الحركية اللي خرجتيو لتلامذة التعليم الابتدائي فاين هي المعدات ديالها والمكان المناسب لها مع العلم أن غالبية المدارس الابتدائية ساحتها كلها أحجار إذا سقط التلميذ فحتما سيصاب في ركبتيه أو غي كاتجربو فاولاد الشعب أما بالنسبة للتعليم العمومي اللي غالبية المؤسسات ديالو مثل عمارات سكنية فين هي الساحات أو الملاعب فاش غادي يلعبو المتعلمين ربما انتم مشيتو لشي مدرسة نمودجية فالرباط وتايحسابلكوم المغرب كلو زين وفيقو وعيقو وباراكا ماضيعو الفلوس فالخوا الخاوي يلا بغيتو جودة التعليم بصح وفروا مناج جيد للمعلم والمتعلم في نفس الوقت وهادوك المتعاقدين اللي حطيتو باش تصلحو التعليم راهوم حاسبين هاد المهنة بحال شي بريكول ماعلا يسهل الله واش هادوك هما اللي غادي يعلمو ولادنا 99 في المائة منهوم دخلو التعليم غي باش يحاربو البطالة لاحبا فالتعليم لأن الناس اللي تخرجات من مدارس التكوين فداك العامين تايحبو المهنة شويا بشويا حتى دخلاتلهوم للراس أما دوز امتحان ودخل تقري راها غي تخربقة وصافي
يجب العودة للمدرسة القرآنية.
راه الاستاذ التعليم الابتدائي واكل دقة مسكين زيدوه أقسام مشتركة .
على ما اظن لا الدراسة لا تعليم لا حولا ولا قوة إلا بالله العلي
ذهبت هيبة الأستاذ مع الانتهازيين والمتملقين والفرصويين وأشباه الرجال الوصوليين الذين باعوا القطاع وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا.
بقوة القانون على الدولة أن تتحمل اعباء المؤسسات العمومية من تجهيزات و بنايات و موارد بشرية
المجتمع مع كامل الاسف ولا كيكره اسم استاذ ،الحكومة معتابراتو موظف من الدرجة الأخيرة . المصيبة راه ولاو حتى بعض الأساتذة كيضربوا فالاستاذ .
يجب شل قطاع التعليم بشكل تام. اضراب مفتوح. و فين ما بغات توصل توصل.
بقات فإقصاء أصحاب ثلاثون سنة قاليك إصلاح التعليم….
هكذا هو حال التعليم في بلادنا الحبيب ومازلنا نعطي اهمية كبيرة للمهرجانات ودوريات كرة القدم والمنتخب
و الحكومة خصرات 400 مليون على وزارة التعليم !!!!
أستغفر الله واش هدي بلاد ولا شي جثة هامدة