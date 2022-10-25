تعثر الدراسة بمكناس.. بنموسى بالبرلمان للمساءلة

هبة بريس _ الرباط

قارب عبد الله بوانو، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب تعثر الدراسة ببعض المدارس.

وقال بوانو، في سؤال كتابي وجهه إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الدخول المدرسي للموسم الحالي 2022/ 2023 يسجل العديد من التحديات في كثير من المؤسسات التعليمية بمديرية مكناس، من بينها ثانوية أناسي2 التي تعرف عدة مشاكل منها على سبيل المثال لا الحصر (عدم انطلاق الدراسة بها إلا نهاية شهر شتنبر) كما أن 800 تلميذ وتلميذة في السلك الإعدادي لا يتوفرون على الطاقم الإداري ويدرسون في مدرسة اناسي2 بجوار الثانوية، ويعانون ضياع زمن التعلم، يورد بوانو.

واشار بوانو، أن تلاميذ المؤسسة لا يدرسون التربية البدنية ولا المواد غير المعممة، مضيفا أن التلاميذ لا يدرسون الرياضة في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعددهم 1700، كما أن المؤسسة تعاني التهميش وغياب التجهيزات الضرورية لعملية التعليم والتعلم في ظروف لائقة للأستاذ والتلميذ.

وساءل بوانو عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الوزير بنموسى، عن الإجراءات الاستعجالية التي ستقوم بها وزارته من أجل تجاوز هذه المشاكل التي تعانيها المؤسسة المعنية.

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