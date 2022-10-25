(FILES) In this file photo taken on December 28, 2018 Amou Haji (uncle Haji) sits on the outskirts of the village of Dezhgah in the Dehram district of the southwestern Iranian Fars province. - An Iranian dubbed the "dirtiest man in the world" for not taking a shower for decades has died at the age of 94, state media said on October 25, 2022. (Photo by AFP)

وفاة “أقذر رجال العالم” عن عمر 94 عاماً في إيران

2022-10-25 / 18:24
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هبة بريس _ وكالات

توفي رجل إيراني كان يعرف بـ”الأكثر قذارة في العالم” لامتناعه عن الاستحمام لعقود، عن 94 عاما، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، الثلاثاء.

ورحل الرجل المكنى “عمو حاجي” الذي لم يستحم على مدى أكثر من نصف قرن، الأحد في قرية دجكه بمحافظة فارس في جنوب إيران، وفق ما أفادت وكالة “إرنا” الرسمية، الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي، أن الرجل كان يتفادى الاستحمام خشية أن يؤدي ذلك إلى “إصابته بالمرض”.

وذاع صيت الرجل الذي أمضى حياته عازبا. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه تم إعداد وثائقي عنه عام 2013 بعنوان “الحياة الغريبة لعمو حاجي”.

وأشارت “إرنا” الى أنه قبل أشهر “وللمرة الأولى، أحضره بعض أهل القرية إلى الحمام من أجل الاغتسال

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‫19 تعليقات

  17. 31) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ((إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ)) رواه مسلم ٢٥٦٤.

  18. اقدر البشر هم الغرب خصوصا… يجتهدون لكي ينغصو على المسكين لقمة عيشه ويجتهدون باسم الديموقراطية الزاءفة في سفك الدماء والجماعات والسرقة (الغرب ومن اعانهم من الخونة). أما هاذ المسكين فذاهب الى الله العدل .

  19. تبقى المسؤولية على عاتق المسؤؤلين والمحسنين،حيث كان بوسعهم،ان ينقذوا هذا الرجل من الحالة التي كان عليها باكرا تعليم طهارة صلاة عار يبقى هذا الرجل 94 سنة على حاله، اليس،في الامة رجل رشيد وخاصة،في إيران التي تذعي الاسلام والاسلام بريء،منهم براءة،الذءب،من دم يوسف عليه السلام

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