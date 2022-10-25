وفاة “أقذر رجال العالم” عن عمر 94 عاماً في إيران
هبة بريس _ وكالات
توفي رجل إيراني كان يعرف بـ”الأكثر قذارة في العالم” لامتناعه عن الاستحمام لعقود، عن 94 عاما، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، الثلاثاء.
ورحل الرجل المكنى “عمو حاجي” الذي لم يستحم على مدى أكثر من نصف قرن، الأحد في قرية دجكه بمحافظة فارس في جنوب إيران، وفق ما أفادت وكالة “إرنا” الرسمية، الثلاثاء.
ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي، أن الرجل كان يتفادى الاستحمام خشية أن يؤدي ذلك إلى “إصابته بالمرض”.
وذاع صيت الرجل الذي أمضى حياته عازبا. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه تم إعداد وثائقي عنه عام 2013 بعنوان “الحياة الغريبة لعمو حاجي”.
وأشارت “إرنا” الى أنه قبل أشهر “وللمرة الأولى، أحضره بعض أهل القرية إلى الحمام من أجل الاغتسال
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19 تعليقات
الله يرحمة ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
الله يرحمه برحمته الواسعه
أنا لله وانا اليه راجعون
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
رحمة الله عليه القذارة الحقيقية هي إلحاق الأذى بالآخرين
القذاره في النفس والتفكير فلا يصح هكذا يوصف وهو ذاهب الى رب رحيم
لم أجد أقذر من الذين تاجرو بلقمة وأمان البشرية جمعاء
الله يرحمه بواسع رحمته والعتق من النار ويجعل الجنه مثواه
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لا اله الا الله الله يرحمه برحمته الواسعه
أنا الله وأنا ألية الراجعون الله يرحمو
القذاره قذاره الضمير
القدارة الحقيقية هيا اللحاق الادى ب الاخرين
هذا خلق الله……..الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
اللهم عافينا مما ابتلي به غيرنا واعفوا عنا وارحمنا برحمتك يارحيم
استغفر الله العلي العظيم الله يرحمه
31) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ((إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ)) رواه مسلم ٢٥٦٤.
اقدر البشر هم الغرب خصوصا… يجتهدون لكي ينغصو على المسكين لقمة عيشه ويجتهدون باسم الديموقراطية الزاءفة في سفك الدماء والجماعات والسرقة (الغرب ومن اعانهم من الخونة). أما هاذ المسكين فذاهب الى الله العدل .
تبقى المسؤولية على عاتق المسؤؤلين والمحسنين،حيث كان بوسعهم،ان ينقذوا هذا الرجل من الحالة التي كان عليها باكرا تعليم طهارة صلاة عار يبقى هذا الرجل 94 سنة على حاله، اليس،في الامة رجل رشيد وخاصة،في إيران التي تذعي الاسلام والاسلام بريء،منهم براءة،الذءب،من دم يوسف عليه السلام