نشرة إنذارية .. موجة حر بالعديد من الأقاليم

هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر خلال الفترة الممتدة من الأربعاء 26 أكتوبر إلى الجمعة 28 أكتوبر، وذلك بعدد من أقاليم المنطقة.

وأوضحت الأرصاد الجوية، في نشرة إنذارية من الدرجة البرتقالي، أن كلا من سيدي قاسم، وسيدي سليمان، سطات، رحامنة، الخميسات، اليوسفية، تارودانت، إنزكان- أيت ملول، تزنيت، شتوكة- ايت باها، أكادير – إيدا أو تنان، سيدي إفني، طانطان، كلميم، بوجدور، اوسرد، وواد الذهب، ستعرف من يوم غد الأربعاء إلى الجممعة موجة حرارة تتراوح بين 25 و39 درجة

بينما ستعرف، مدن سلا، القنيطرة، النواصر، مديونة، برشيد، سيدي بنور، بن سليمان وأسفي، يوم غد الأبعاء، حرارة تتراوح ما بين 24 و37 درجة.

وستشهد العرائش والرباط والصخيرات وتمارة والدار البيضاء والمحمدية وكذا الجديدة، يوم غد الأربعاء حرارة ما بين 30 و34 درجة.

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