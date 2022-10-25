حيار: دعم أزيد من 126 ألف أرملة لها أطفال متمدرسون خلال سنة

2022-10-25 / 17:48
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هبة بريس

قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أمس الاثنين، بمراكش، إن الوزارة عبأت موارد مالية مهمة للقطاع الاجتماعي من أجل تدارك التأخر الذي سببته الجائحة خلال السنتين الأخيرتين.

وأوضحت حيار خلال جلسة بعنوان “نحو حماية اجتماعية للجميع.. المقاربة المغربية”، نظمت في إطار المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية (24- 28 أكتوبر)، أن الوزارة تداركت التأخر خلال السنتين الأخيرتين في تمويل دار الطالبة ودور الطالب بالعالم القروي من أجل ضمان تمدرس الأطفال.

وأضافت أن الوزارة عملت على تقديم الدعم المادي لأزيد من 126 ألف أرملة لها أطفال متمدرسون، مضيفة أن 214 ألف طفل استفادوا من الدعم، ليصل عدد من تكفلت بهم الوزارة خلال السنة الجارية إلى 500 ألف شخص في وضعية هشاشة.

وتابعت أن الوزارة تكفلت أيضا بأزيد من 23 ألف طفل في وضعية إعاقة، بغلاف مالي قارب 340 مليون درهم، من أجل ضمان تمدرسهم في مراكز خاصة، مشيرة، في هذا الصدد، إلى الشراكة التي تجمع وزارة التضامن بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي تهم التربية الدامجة.

وأشارت حيار أن الوزارة أطلقت، أيضا، برنامجا للتمكين الاقتصادي للمرأة في جميع ربوع المملكة، بغلاف مالي ناهز 250 مليون درهم.

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تعليق واحد

  1. وراه رزقهم هذاك ،وزيادة عن هذا انت وامثالك خدم عندنا نحن الشعب ، سبحان الله دولة فاشلة بامتياز ، تغطون الفشل الذي تعيشون

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