كورونا بالمغرب.. تسجيل 35 إصابة جديدة

2022-10-25 / 17:40
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 35 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، وحالة وفاة واحدة، مقابل تعافي 23 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و838 ألف و373 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و409 آلاف و173 شخصا، مقابل 24 مليون و910 آلاف و925 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 52 ألف و893 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و265 ألف و431 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و248 ألف و958 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء -السطات (19) والرباط سلا القنيطرة (11) ومراكش آسفي (2) وبني ملال خنيفرة (2) سوس ماسة (1) وفاس مكناس (1). فيما تم تسجيل حالة الوفاة في جهة الدار البيضاء -السطات.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 192 حالة، فيما تم تسجيل حالة خطيرة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها حالتين.

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