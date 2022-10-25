الشرطة القضائية تحقق مع عامل تمارة- الصخيرات وآخرين

هبة بريس

كشف مصدر مطلع ل”هبة بريس”، أن المصالح المعنية ستحيل عامل اقليم تمارة الصخيرات وآخرين، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق معهم.

وذكر ذات المصدر، أن التحقيق مع العامل الوقوف وعدد من المسؤولين، يأتي على خلفية النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت إيقاف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وشدد البلاغ ذاته على أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.

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