أخنوش يجتمع بأمناء وممثلي أحزاب المعارضة

2022-10-25 / 16:39
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هبة بريس - الرباط

عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يومه الثلاثاء، اجتماعا مع الأمناء العامين وممثلي أحزاب المعارضة.

وعرف الاجتماع حضور كل من الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، والكاتب الأول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند لعنصر، والقيادي عن حزب العدالة والتنمية جامع لمعتصم.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لمناقشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتدارس الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي يتضمن إجراءات عملية توطد أسس الدولة الاجتماعية.

كما كان اللقاء فرصة للتوقف على عمل الحكومة في السنة الأولى من ولايتها الانتدابية، و التباحث مع مسؤولي وممثلي هذه الأحزاب حول انشغالاتهم فيما يخص الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.

وحسب ما نشره رئيس الحكومة، في صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، فقد مر هذا الاجتماع في جو إيجابي، ساده الاحترام المتبادل، اتفقنا خلاله على تجديد اللقاء، للحديث في مواضيع معينة أو عامة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.

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تعليق واحد

  1. واه يا الدولة الاجتماعية ، وهي تفرض ضريبة تصل الى 68% على العدس و اللوبياء أكلة الفقراء ، و تفرض 2% على اليخوت و السيارات الفارهة .

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