بين تطبيق القانون و تعاطف الجمهور..وضعية”طوطو” تخلق الجدل
عقب توقيف الرابور المغربي طه فحصي المعروف ب “الغران دي طوطو” مساء أمس الاثنين، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية مجموعة من الشكايات التي قدمت في حقه.
انقسمت آراء رواد منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد و متعاطف، حيث اعتبر البعض أنه بالموازة مع الفن، فإن طه فحصي مواطن مغربي يخضع لجميع القوانين مثله مثل أي مواطن آخر، بل أشار البعض أن تطبيق القانون على المشاهير هو في حد ذاته ردع لجميع الفئات المجتمعية.
فيما أعرب البعض الآخر عن تعاطفهم مع الفنان المغربي، مشيرين لصغر سنه مقارنة مع الشهرة التي وصل إليها، آخدين بعين الاعتبار تقديمه للإعتذار في ندوته الصحفية الأخيرة و التماسه الصفح من المشتكين به.
و الجدير بالذكر أن المصالح الأمنية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، سبق أن منعت مغني الراب طه فحصي من مغادرة التراب الوطني، من أجل إحياء حفل فني بإحدى الدول الأوروبية.
وجاء قرار منع “طوطو” من مغادرة المغرب، على خلفية الشكاية التي وضعها الصحفي محمد التيجيني ضده بتهمة السب والقذف والتهديد.
و يشار أنه بالإضافة إلى شكاية التيجيني،فإن الرابور المغربي يواجه أربع شكايات أخرى من طرف ملحنون وموسيقيون وأعضاء في النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة، على خلفية “السب و القذف و التشهير” بهم.
6 تعليقات
لا يشرفني الاعتراف بمواطن متعجرف يظن نفسه فوق القانون مجرد منحرف يحاول نشر التفاهات والخزعبلات على اساس انها فن .الفن النظيف يدخل البيوت من أبوابها المفتوحة ويكون مرحبا به اما ما ينطق به هذا الحثالة لا يمث للفن بصلة.يجب الضرب بيد من حديد على يد كل من سولت له نفسه الاساءه للفن والمغاربة.
ما تفوه به جهرا وعلانية كاف لادانته… وإلا احذفوا هذه القوانين التي يزج بها الكثير من العوام في المحاكم… فكلما خلا رجل وامرأة إلا ووقف رجال الشرطة وقالوا من هذه وهذا خدش للحياء العام رغم الخلوة….وما فعله هذا الطوطو يجسد قمة الخدش للحياء والاعراف وكل شيء.
ليس هناك أي تعاطف للجمهور هناك شردمة تريد تخريب المجتمع المغربي وهي مرتبطة بأجندة خارجية لا أقل ولا أكثر
زمن السفهاء وقليل الحياء نسأل الله العافية
كلام لايستقيم معنى صغير السن هل هو قاصر يعرف يحسب الاموال التي تدخل عليه بلا ما يغلط هذا عذر اكبر من زلة اصابه الغرور واصبح يعتقد ان المال والتحنقيز فوق الخشبة سيجعلون منه شي حاجة يجب اعادة تربيته هو وكل من يستغل حرية التعبير للاساءة للوطن والمواطنين. الحرية لها حدود ولا احد عاقل سيتعاطف مع هذا الشمكار..
القانون لن يتعاطف مع احد