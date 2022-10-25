قاعدة زبناء “اتصالات المغرب” تصل إلى 76 مليون زبونا

هبة بريس

في الربع الثالث من عام 2022 ، عادت مجموعة اتصالات المغرب إلى نمو الإيرادات على الرغم من البيئة التضخمية والضغوط التنظيمية. في المغرب ، عوّضت تأثيرات موسم الصيف ، جنبًا إلى جنب مع نمو أنشطة الخطوط الثابتة ، الاتجاه الملحوظ في بيانات الهاتف المحمول.

تظل مساهمة الشركات الأفريقية التابعة في نتائج المجموعة كبيرة ؛ حيث حافظت على ديناميكية إيجابية في بيئة ماكرو-إقتصادية تنافسية وتنظيمية صعبة. في الوقت نفسه ، تعمل الإدارة الجيدة للتكلفة على تحسين ربحية المجموعة.

تعتمد مجموعة اتصالات المغرب على جودة شبكتها وخدماتها وتحافظ على سياسة الاستثمار الفعالة ، والتي تسمح لها بدعم سياستها التنموية في جميع الأسواق التي تعمل فيها.

الحضيرة

يستمر زخم نمو حضيرة المجموعة بزيادة سنوية قدرها 3.9٪ وبلغت ما يقرب من 76 مليون زبون في 30 سبتمبر 2022 ، مدفوعًا بشكل أساسي بالنمو بنسبة 6.2٪ في قاعدة الحضيرة الدولية.

رقم المعاملات

في نهاية سبتمبر 2022 ، حققت مجموعة اتصالات المغرب إيرادات موحدة بقيمة 26808 مليون درهم ، بزيادة 0.1٪ (+ 0.3٪ بأسعار الصرف الثابتة).

الأنشطة الدولية

واصلت النمو وسجلت زيادة بنسبة 1.0٪ (+ 1.5٪ بأسعار الصرف الثابتة) وتعويض الانخفاض الطفيف في الأنشطة في المغرب (-0.5٪).

الدخل التشغيلي قبل الاستهلاك

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2022 ، بلغت الإيرادات التشغيلية المعدلة الموحدة لمجموعة اتصالات المغرب قبل الاهلاك والإستهلاك 14.072 مليون درهم ، بزيادة 1.8٪ (+ 1.9٪ بأسعار الصرف الثابتة) مقارنة بعام 2021 ، وذلك بفضل نمو المبيعات وسياسة استباقية للتحكم في التكاليف في المغرب وفي الشركات التابعة لـ Moov Africa. حيث ارتفع هامش أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 0.9 نقطة (+0.8 نقطة بأسعار الصرف الثابتة) مقارنة بعام 2021 ، حيث وصل إلى أعلى مستوى عند 52.5٪.

الدخل التشغيلي

في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ، بلغ الدخل التشغيلي المعدل الموحد لمجموعة اتصالات المغرب 8872 مليون درهم ، بزيادة 4.3٪ (+ 4.4٪ بأسعار الصرف الثابتة). حيث بلغ الهامش التشغيلي 33.1٪ ، بتحسن قدره 1.3 نقطة.

الدخل الصافي للمجموعة

في نهاية سبتمبر 2022 ، بلغ صافي الدخل المعدل ، من حصة المجموعة 4،520 مليون درهم ، بتحسن بنسبة 5.3٪ بأسعار الصرف الثابتة مقارنة بعام 2021.

استثمارات

بلغت الاستثمارات باستثناء الترددات والتراخيص 5،497 مليون درهم وتمثل 20.5٪ من إيرادات المجموعة.

التدفق النقدي

خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ، بلغ صافي التدفق النقدي التشغيلي المعدل 8159 مليون درهم ، بانخفاض 2.7٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

أهم الأحداث

بعد التبليغ ، في 22 يوليو 2022 ، بقرار لجنة إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الإتصالات المتعلق بتصفية العقوبة المفروضة على اتصالات المغرب كجزء من القرار الصادر في 17 يناير 2020 بشأن تفكيك الحزم ، شرعت شركة اتصالات المغرب في دفع مبلغ الغرامة المحدد بـ 2.45 مليار درهم. لا يزال الاستئناف المقدم إلى محكمة الاستئناف بشأن الأسس الموضوعية ضد القرار المذكور قيد التحقيق.

المغرب

في ظل التأثير المشترك لموسم صيفي جيد والنمو المستمر للبيانات الثابتة ، ولدت الأنشطة في المغرب ، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ، رقم مبيعات قدره 14808 مليون درهم ، بانخفاض طفيف (-0.5٪) مقارنة بعام 2021. في نفس الفترة ، بلغ الدخل التشغيلي المعدل قبل الاهلاك والإستهلاك 8،395 مليون درهم ، بزيادة 1.6٪ مقارنة بعام 2021. ظل هامش EBITDA المعدل عند المستوى المرتفع 56.7٪ وارتفع 1.2 نقطة ، وبلغ الدخل التشغيلي المعدل 5،763 مليون درهم ، بزيادة 5.0٪ خلال عام واحد بسبب التحسن في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك وإستهلاك الدين وانخفاض رسوم الإهلاك. بلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب المعدل 38.9٪ ، بتحسن مقداره 2.0 نقطة. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ، بلغ التدفق النقدي المعدل من العمليات 5،456 مليون درهم ، بزيادة 18.6٪.

الهاتف المحمول

في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ، بلغت قاعدة زبناء الهاتف المحمول 19.9 مليون زبون ، بانخفاض طفيف بنسبة 0.5٪ مقارنة بشهر سبتمبر 2021. حيث تباطأت إيرادات الهاتف المحمول مع انخفاضها إلى 2.9٪ لتصل إلى 8930 مليون درهم في 30 سبتمبر ، 2022. حيث وصل متوسط العائد لكل مستخدم (ARPU) للأشهر التسعة الأولى من عام 2022 إلى 46.9 درهم ، بانخفاض 5.2٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

الخط الأرضي والإنترنت

انخفضت قاعدة زبناء الهاتف الثابت بنسبة 2.3٪ خلال عام واحد وسجلت ما يقرب من 2 مليون خط بنهاية سبتمبر 2022. حيث وصلت حضيرةالنطاق العريض إلى 1.7 مليون مشترك ، مع نمو قوي في FTTH (+ 39.7٪) ، و قد ولدت أنشطة الخط الثابت والإنترنت إيرادات بلغت 7.239 مليون درهم ، بزيادة 2.6٪ مدفوعة بشكل أساسي بالبيانات (+ 7.6٪) وخدمات FTTH (+ 36.8٪) التي تعوض الانخفاض في Voice.

دوليا

خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ، زادت الإيرادات الدولية للمجموعة بنسبة 1.0٪ (+ 1.5٪ بأسعار الصرف الثابتة) وبلغت 12801 مليون درهم بفضل الزخم الجيد المستمر لبيانات الهاتف المحمول (+ 29.1٪ في التبادل المستمر) معدلات). باستثناء الانخفاض في إنهاء المكالمات ، وارتفعت إيرادات الشركات التابعة بنسبة 2.5٪ بأسعار الصرف الثابتة. وخلال نفس الفترة ، ارتفع رقم المعاملات المعدل قبل الاهلاك والإستهلاك بنسبة 2.0٪ مقارنة بعام 2021 (+ 2.4٪ في أسعار الصرف الثابتة عند 5،678 مليون درهم ، أي هامش EBITDA بنسبة 44.4٪ ، بزيادة 0.4 نقطة بسبب التحسن المستمر في معدل الهامش الإجمالي والتحكم في مصاريف التشغيل. بلغ الدخل التشغيلي المعدل إلى 3،108 مليون درهم ، بزيادة 3.1٪ (+ 3.2٪ بأسعار الصرف الثابتة) ، ويرجع الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وانخفاض رسوم الإهلاك. هذا الأداء أدى إلى زيادة 0.5 نقطة في هامش الربح قبل الفوائد والضرائب (EBITA) المعدل إلى 24.3٪ ، وانخفض التدفق النقدي المعدل من العمليات CFFO)) بنسبة 28.6٪ إلى 2704 مليون درهم ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة الاستثمارات.

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