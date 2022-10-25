إعلام إسرائيلي: عقد “قمة النقب 2” بمدينة الداخلة

2022-10-25 / 14:08
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هبة بريس

أفاد الإعلام الإسرائيلي أن المغرب سيحتضن في يناير المقبل قمة النقب 2 بمدينة الداخلة، بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والإمارات والأردن والبحرين.

وذكرت القناة التلفزيونية الإسرائيلية “i24NEWS” أن مصادر مغربية مطلعة أبلغتها بأن “المغرب يستعد لاستقبال مجموعات العمل التي سيكون هدفها دفع مشاريع في مجالات الأمن الإقليمي، والأمن الغذائي والمائي، والطاقة، والصحة، والتعليم، والسياحة، تمهيدا لقمة النقب 2”.

و كشفت المصادر ذاتها أن “المغرب يسعى لإقناع السلطة الفلسطينية من أجل المشاركة في القمة”.

ولفتت القناة إلى أن بوريطة كان خاطب خلال قمة النقب بجنوب إسرائيل والتي كانت انعقدت في مارس الماضي وزراء الخارجية المشاركين قائلا: “نأمل أن نلتقي في صحراء أخرى لكن بالروح نفسها”، في إشارة إلى رغبته في “احتضان الاجتماع بالصحراء المغربية”.

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