هبة بريس تكشف أسماء كبار المسؤولين الجدد بمختلف محاكم الدار البيضاء

هبة بريس ـ ياسين الضميري

حركة كبيرة تلك التي شهدتها محاكم الدار البيضاء بمختلف صفاتها و درجات مسؤوليها من خلال التعيينات الجديدة التي من شأنها خلق دينامية و روح جديدة للجسم القضائي بالعاصمة الاقتصادية.

و تأتي هاته الحركية ضمن التعيينات التي وافق عليها الملك محمد السادس بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و التي تخص تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة و في مقدمتها الدار البيضاء.

و في هذا الصدد، تم تعيين عبد الواحد صفوري في منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و تم تعيين صالح تزاري في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

كما تم تعيين سمير آيت أرجدال في منصب رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، و نادية أمزاوير في منصب رئيسة المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء.

بالإضافة لذلك، تم تعيين حسن جابر رئيسا للمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، و محمد ملجاوي في منصب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

و شملت لائحة التعيينات كذلك عبد المجيد شفيق الذي سيشغل منصب رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.

كما تم تعيين محمد زواكي وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0