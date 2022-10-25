هبة بريس تكشف أسماء كبار المسؤولين الجدد بمختلف محاكم الدار البيضاء

2022-10-25 / 13:25
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هبة بريس ـ ياسين الضميري

حركة كبيرة تلك التي شهدتها محاكم الدار البيضاء بمختلف صفاتها و درجات مسؤوليها من خلال التعيينات الجديدة التي من شأنها خلق دينامية و روح جديدة للجسم القضائي بالعاصمة الاقتصادية.

و تأتي هاته الحركية ضمن التعيينات التي وافق عليها الملك محمد السادس بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و التي تخص تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة و في مقدمتها الدار البيضاء.

و في هذا الصدد، تم تعيين عبد الواحد صفوري في منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و تم تعيين صالح تزاري في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

كما تم تعيين سمير آيت أرجدال في منصب رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، و نادية أمزاوير في منصب رئيسة المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء.

بالإضافة لذلك، تم تعيين حسن جابر رئيسا للمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، و محمد ملجاوي في منصب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

و شملت لائحة التعيينات كذلك عبد المجيد شفيق الذي سيشغل منصب رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.

كما تم تعيين محمد زواكي وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.

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