هبة بريس تكشف أسماء كبار المسؤولين الجدد بمختلف محاكم الدار البيضاء
هبة بريس ـ ياسين الضميري
حركة كبيرة تلك التي شهدتها محاكم الدار البيضاء بمختلف صفاتها و درجات مسؤوليها من خلال التعيينات الجديدة التي من شأنها خلق دينامية و روح جديدة للجسم القضائي بالعاصمة الاقتصادية.
و تأتي هاته الحركية ضمن التعيينات التي وافق عليها الملك محمد السادس بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و التي تخص تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة و في مقدمتها الدار البيضاء.
و في هذا الصدد، تم تعيين عبد الواحد صفوري في منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و تم تعيين صالح تزاري في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
كما تم تعيين سمير آيت أرجدال في منصب رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، و نادية أمزاوير في منصب رئيسة المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء.
بالإضافة لذلك، تم تعيين حسن جابر رئيسا للمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، و محمد ملجاوي في منصب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
و شملت لائحة التعيينات كذلك عبد المجيد شفيق الذي سيشغل منصب رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
كما تم تعيين محمد زواكي وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.