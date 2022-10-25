ولاية أمن سطات تطلق الخدمات بمركب أمني للمصالح الاجتماعية الصحية

هبة بريس_الرباط

أعطت ولاية أمن سطات، اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري، إشارة الانطلاقة للعمل بمركب أمني جديد مخصص لاحتضان المصالح الاجتماعية الصحية للأمن الوطني، وذلك تنفيذا لإستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية للنهوض بالأوضاع المهنية والصحية والاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الأمن الوطني وكذا ذوي حقوقهم.

ويضم المرفق الأمني الجديد مجموعة من المكاتب والقاعات، التي ستحتضن مصالح العمل الاجتماعي، ومصلحة الصحة الولائية وكذا تعاضدية الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني، وهو عبارة عن مرفق مندمج يروم تقديم خدمات أمنية ذات البعد الاجتماعي والصحي والتربوي لفائدة أسرة الأمن الوطني وأفراد أسرهم بمختلف المناطق التابعة للنفوذ الترابي لولاية أمن سطات.

كما تضم هذه البناية المتكاملة مجموعة من القاعات الطبية المجهزة لتقديم العلاجات الأساسية في مجال الطب العام وطب الشغل، فضلا عن قاعات أخرى مخصصة لطب الأسنان وتقديم الاستشارات النفسية.

كما روعي في تصميم هذه البناية توفير الولوجيات الضرورية، علاوة على مجموعة من القاعات المجهزة بأحدث الوسائل الطبية وشبه الطبية، وفق معايير الجودة والفعالية المعتمدة في البنايات الشرطية الحديثة، وذلك وفق المخططات التي دأبت على بلورتها المديرية العامة للأمن للوطني، ضمانا لتوفير فضاءات من شأنها تحسين ظروف الاشتغال بالنسبة للموظفين من جهة وكذا تحسين شروط استقبال المرتفقين والعناية بهم من جهة أخرى.

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