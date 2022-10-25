زيادة جديدة في أسعار الحليب ومشتقاته تغضب المغاربة

هبة بريس - الرباط

تفاجأ المغاربة بزيادة جديدة في أسعار الحليب المعقم ومشتقاته خلال اليومين الأخيرين.

وفي هذا الصدد، توصل أصحاب محلات البقالة والمحلات التجارية الكبرى بلائحة جديدة لأسعار بيع الحليب ومشتقاته.

وبلغ سعر الحليب المعقم سعة 500 مللتر 6 دراهم، كما وصل سعر اللتر الواحد من الحليب الى 11 درهما.

كما ارتفع سعر ياغورت الأطفال الى 3 دراهم، وبلغ سعر الجبن 15 درهما.

وفي هذا السياق، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من هذه الزيادات المتتالية، مطالبين الحكومه بضرورة التدخل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

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