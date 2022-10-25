زيادة جديدة في أسعار الحليب ومشتقاته تغضب المغاربة

2022-10-25 / 12:45
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هبة بريس - الرباط

تفاجأ المغاربة بزيادة جديدة في أسعار الحليب المعقم ومشتقاته خلال اليومين الأخيرين.

وفي هذا الصدد، توصل أصحاب محلات البقالة والمحلات التجارية الكبرى بلائحة جديدة لأسعار بيع الحليب ومشتقاته.

وبلغ سعر الحليب المعقم سعة 500 مللتر 6 دراهم، كما وصل سعر اللتر الواحد من الحليب الى 11 درهما.

كما ارتفع سعر ياغورت الأطفال الى 3 دراهم، وبلغ سعر الجبن 15 درهما.

وفي هذا السياق، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من هذه الزيادات المتتالية، مطالبين الحكومه بضرورة التدخل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

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‫6 تعليقات

  2. اتعجب من هذا المواطن المغربي الذي يظل يشتكي من الاسعار و في المقابل يقتني هذه السلع و بكثرة .
    المواد التي تفسد بسرعة تكفيها مقاطعة اسبوع وسنرى النتيجة ، لكن للاسف ،الشركات متوحدة و الشعب متفرق .

  4. رأي ديالي كمواطن لا يسمن ولا يغني من جوع لعتصام ولمضهرات كلشي غير خوا خاوي خاص شعب الا باغي يحقق مطالب ديالو وهيا يدير مقاطعة المنتوجات وتكون مقاطعة شاملة لكل ماهوا زائد علا حد المعقول وطاقة لستعابية ديال لمواطن هادا اكمل حل ولاكين شكون غيدير معاك مقاطعة لا حياة لمن تنادي هاد شعب باغي غير كورة لملاهي مسكرات مخدرات وكون هاني من جيهتو الا حبسو عليه لمخدرات ولمسكرات ولملاهي ديك ساعة غتشوف شنو غيوقع حرب

  5. وفي هذا السياق، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من هذه الزيادات المتتالية، مطالبين الحكومه بضرورة التدخل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
    ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
    راه الحكومة هي سبب هذا الغلاء و التضخم و ذلك بتعنتها بعدم تشغيل مصفاة لاسامير مما يؤدي الى انخفاض اسعار المحروقات مما ينعكس عن انخفاض جميع اسعار المنتجات لكن الباطرونا لا تريد التفريض في ارباحها الخاصة حتى لو كانت على حساب الشعب

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