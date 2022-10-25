الصورة من الارشيف

حركة النقل الجوي .. 23.5 مليون مسافر متوقع خلال سنة 2023

2022-10-25 / 12:21
0
هبة بريس

أفاد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2023، بأن الحجم المرتقب لاستثمارات المكتب الوطني المغرب للسياحة بلغ 792 مليون درهم خلال سنة 2023.

وأوضح التقرير، الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه “تم تحديد توقعات الاستثمار لثلاث سنوات في حوالي 792 مليون درهم سنة 2023، و800 مليون درهم سنة 2024، و805 ملايين درهم سنة 2025”.

يذكر أن برنامج الاستثمار المتوقع برسم سنة 2022 بلغ ما قيمته 784 مليون درهم، سيخصص لتنفيذ استراتيجية إنعاش القطاع التي قدمها المكتب الوطني المغربي للسياحة خلال اجتماع مجلسه الإداري المنعقد في يونيو 2022.

وأوضح التقرير أن الاستثمارات المنجزة من حيث الأداء، بما في ذلك الاعتمادات المرحلة، بلغت ما قدره 247 مليون درهم عند متم يونيو 2022، بينما تناهز توقعات الإغلاق مبلغ 519 مليون درهم.

وبخصوص سنة 2021، أنجز المكتب ما قيمته 968 مليون درهم من الاستثمارات التي ناهزت توقعاتها 992 مليون درهم (97 في المئة) من حيث الالتزامات، و776 مليون درهم على مستوى الأداء (80 في المئة).

وتهم المشاريع التي تم الالتزام بها، بالأساس، عقود شراكة مع شركات الطيران والفاعلين السياحيين ووكالات الأسفار، كما تهم اقتناء فضاء مخصص للحملة الإشهارية الدولية.

ووضع المكتب الوطني المغربي للسياحة، في سنة 2021، مخططا لإنعاش النشاط السياحي على مستوى استراتيجية التسويق وعلى المستوى التجاري، بشراكة مع مهنيي القطاع السياحي، لاسيما الكونفدرالية الوطنية للسياحة والمجالس الجهوية للسياحة، وذلك بهدف تسريع استئناف النشاط السياحي وتعزيز الشراكات مع مختلف الفاعلين المغاربة والأجانب.

كما تميزت سنة 2021 بإرساء هيكلة جديدة جديدة للعلامة التجارية، مع إبراز ثلاث فئات رئيسية (Visitmorocco، “نتلاقاو فبلادنا” والعلامة التجارية المؤسساتية “ONMT”، مع اعتماد هوية بصرية جديدة ومنصة محددة).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بالأرقام.. شكون هي الشركات لي كتساهم بأكبر مبالغ في الميزانية ديال المغرب؟

بالأرقام.. شكون هي الشركات لي كتساهم بأكبر مبالغ في…

2022-10-25 / 15:07
Photo of حجم الرواج المينائي يبلغ أزيد من 67,14 مليون طن

حجم الرواج المينائي يبلغ أزيد من 67,14 مليون طن

2022-10-25 / 14:49
Photo of قاعدة زبناء “اتصالات المغرب” تصل إلى 76 مليون زبونا

قاعدة زبناء “اتصالات المغرب” تصل إلى 76 مليون زبونا

2022-10-25 / 14:18
Photo of انعقاد المؤتمر السنوي للكونفدرالية الدولية للقروض الفلاحية

انعقاد المؤتمر السنوي للكونفدرالية الدولية للقروض الفلاحية

2022-10-25 / 13:19
Photo of صادرات قطاع السيارات تبلغ 66,7 مليار درهم

صادرات قطاع السيارات تبلغ 66,7 مليار درهم

2022-10-25 / 11:37
Photo of الخطوط الملكية المغربية تعلن إطلاق خطين جديدين

الخطوط الملكية المغربية تعلن إطلاق خطين جديدين

2022-10-25 / 09:53
Photo of تأجير أملاك الدولة يدر على الخزينة العمومية حوالي 30 مليار سنتيم

تأجير أملاك الدولة يدر على الخزينة العمومية حوالي 30…

2022-10-24 / 11:37
Photo of ترتيب المصارف المغربية ضمن أفضل 100 بنك في أفريقيا 2022

ترتيب المصارف المغربية ضمن أفضل 100 بنك في أفريقيا…

2022-10-23 / 21:43
Photo of رغم منع التعامل بها.. هذا ترتيب المغرب في مؤشر تداول العملات الرقمية

رغم منع التعامل بها.. هذا ترتيب المغرب في مؤشر…

2022-10-23 / 12:48
Photo of محلل اقتصادي ..إطلاق صندوق الاستثمار يأتي في ظرف استثنائي 

محلل اقتصادي ..إطلاق صندوق الاستثمار يأتي في ظرف استثنائي 

2022-10-23 / 10:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق