حركة النقل الجوي .. 23.5 مليون مسافر متوقع خلال سنة 2023

هبة بريس

أفاد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2023، بأن الحجم المرتقب لاستثمارات المكتب الوطني المغرب للسياحة بلغ 792 مليون درهم خلال سنة 2023.

وأوضح التقرير، الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه “تم تحديد توقعات الاستثمار لثلاث سنوات في حوالي 792 مليون درهم سنة 2023، و800 مليون درهم سنة 2024، و805 ملايين درهم سنة 2025”.

يذكر أن برنامج الاستثمار المتوقع برسم سنة 2022 بلغ ما قيمته 784 مليون درهم، سيخصص لتنفيذ استراتيجية إنعاش القطاع التي قدمها المكتب الوطني المغربي للسياحة خلال اجتماع مجلسه الإداري المنعقد في يونيو 2022.

وأوضح التقرير أن الاستثمارات المنجزة من حيث الأداء، بما في ذلك الاعتمادات المرحلة، بلغت ما قدره 247 مليون درهم عند متم يونيو 2022، بينما تناهز توقعات الإغلاق مبلغ 519 مليون درهم.

وبخصوص سنة 2021، أنجز المكتب ما قيمته 968 مليون درهم من الاستثمارات التي ناهزت توقعاتها 992 مليون درهم (97 في المئة) من حيث الالتزامات، و776 مليون درهم على مستوى الأداء (80 في المئة).

وتهم المشاريع التي تم الالتزام بها، بالأساس، عقود شراكة مع شركات الطيران والفاعلين السياحيين ووكالات الأسفار، كما تهم اقتناء فضاء مخصص للحملة الإشهارية الدولية.

ووضع المكتب الوطني المغربي للسياحة، في سنة 2021، مخططا لإنعاش النشاط السياحي على مستوى استراتيجية التسويق وعلى المستوى التجاري، بشراكة مع مهنيي القطاع السياحي، لاسيما الكونفدرالية الوطنية للسياحة والمجالس الجهوية للسياحة، وذلك بهدف تسريع استئناف النشاط السياحي وتعزيز الشراكات مع مختلف الفاعلين المغاربة والأجانب.

كما تميزت سنة 2021 بإرساء هيكلة جديدة جديدة للعلامة التجارية، مع إبراز ثلاث فئات رئيسية (Visitmorocco، “نتلاقاو فبلادنا” والعلامة التجارية المؤسساتية “ONMT”، مع اعتماد هوية بصرية جديدة ومنصة محددة).

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