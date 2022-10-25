البحرية الجزائرية تطلق النار على مهاجرة مغربية وترديها قت_يلة

2022-10-25 / 12:02
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هبة بريس - مكتب طنجة

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور إن البحرية الجزائرية أقدمت على قتل مهاجرة مغربية بالرصاص الحي، خلال محاولتها الهجرة رفقة آخرين نحو إسبانيا.

وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ان الشابة المغربية التي تدعى فوزير بكوش كانت قد غادرت مدينة أحفير منذ حوالي شهرين في اتجاه مدينة وهران من اجل خوض غمار مغامرة للهجرة السرية نحو الضفة الاوربية .

واضافت الجمعية الحقوقية ان البحرية الجزائرية اعترضت القارب الذي حاول فيه مهاجرون من جنسيات مختلفة بينهم فوزير بكوش تنفيذ محاولة للهجرة السرية ، واطلقت الرصاص الحي عليهم ما ادى الى مصرع الشابة المغربية وعدد من المهاجرين العزل .

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تعليق واحد

  1. faut ouvrir une enquête urgente, tué une femme désarmé et des africains isoler sans défense! quelle lacheter! j’ai honte et pas fiere des gardes cotes Algeriens! j’espere que votre bateau coulera un jour et vous trouveriez que les grands requins blanc pour vous aidez a aller dans l’autre coté plus vite!

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