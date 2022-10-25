ارتفاع صاروخي لأسعار الدجاج والبيض.. ومغاربة يردون ب”المقاطعة”

هبة بريس - الرباط

عرفت أسعار الدجاج والبيض، خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعا صاروخيا.

وفي هذا الصدد، بلغت أسعار البيض 1.50 سنتيما بمعظم أسواق المملكة، فيما تجاوزت أسعار الدجاج الحي 20 درهما و37 درهما بالنسبة للدجاج المذبوح.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المغاربة عن سخطهم بسبب هذه الارتفاعات المتتالية في أسعار المواد الغذائية.

وأكد مواطنون، على مقاطعتهم لاقتناء الدجاج والبيض بسبب غلائها المفاجئ، مطالبين الحكومة بالتدخل لوضع حد لهذه الارتفاعات وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.

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