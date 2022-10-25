حمدالله: فيفا أثبت براءتي من الادعاءات الباطلة

هبة بريس - وكالات

قدم عبدالرزاق حمدالله لاعب اتحاد جدة شكره لإدارة النادي عقب صدور قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والذي ألزم ناديه النصر يوم الاثنين بدفع مستحقاته المالية المتأخرة.

وكتب حمدالله عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: أحمدالله على قرار فيفا في تبرئتي من ادعاءات باطلة، ثم أشكر إدارة نادي الاتحاد ورئيسه أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي، على ثقتهم ودعمهم لي طيلة الفترة الماضية، وكذلك المحاميان أسامة الصباغ وفهد بارباع، ولا أنسى شكر جمهور الاتحاد الحبيب.

وألزم “فيفا” نادي النصر بدفع مستحقات عبدالرزاق حمدالله البالغة 3.2 مليون يورو والتي تمثل رواتب متأخرة ومكافآت بالإضافة إلى حوافز تضمنها عقد المهاجم المغربي مع النصر بالإضافة إلى الحسم في فترة كورونا.

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