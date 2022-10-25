الخطوط الملكية المغربية تعلن إطلاق خطين جديدين

هبة بريس

أعلنت الخطوط الملكية المغربية، عن إطلاق خطين سياحيين جديدين أولهما يربط بين مطار باريس شارل دو غول ومراكش، فيما يربط الثاني بين إشبيلية والدار البيضاء عبر طنجة، واستئناف ثلاثة خطوط جوية مباشرة تربط الدار البيضاء ببورتو وتينيريفي ولواندا.

وأوضح بلاغ للشركة أنه “منذ إعادة فتح الحدود واستئناف حركة النقل خلال موسم صيف 2022، تعمل الخطوط الملكية المغربية تدريجيا على تعزيز برنامج رحلاتها. وستطلق الشركة اعتبارا من نهاية أكتوبر، خطين جويين جديدين (باريس شارل دو غول – مراكش، وإشبيلية- طنجة-الدار البيضاء)، كما ستستأنف ثلاثة خطوط كانت معلقة منذ أزمة كوفيد-19 الصحية (تينيريفي وبورتو ولواندا انطلاقا من الدار البيضاء).

وأضاف المصدر نفسه، أنه تعزيزا لموقعها على مستوى الخطوط السياحية وكفاعل رئيسي في هذا القطاع، ستربط الخطوط الملكية المغربية، ابتداء من 31 أكتوبر، باريس شارل ديغول (CDG) بمراكش بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا (الإثنين والخميس والسبت).

ستكون المغادرة من مطار مراكش-المنارة الدولي عند الساعة التاسعة و15 دقيقة صباحا (بالتوقيت المحلي) للوصول إلى مطار باريس شارل دو غول على الساعة الثانية عشرة زوالا و 25 دقيقة (بالتوقيت المحلي). وستتم برمجة موعد المغادرة من مطار باريس شارل دو غول في الساعة الواحدة و 25 دقيقة بعد الزوال والوصول إلى مراكش في الساعة الرابعة و 45 دقيقة بعد الزوال. وستتم هذه الرحلات بطائرات بوينغ B737-800 بسعة تقارب 160 مقعدا.

وسيمكن خط جوي جديد يربط الدار البيضاء وطنجة بإشبيلية من تلبية طلب السياح الإسبان والمغاربة وكذا المغاربة المقيمين في إسبانيا. وستتم رحلات هذا الخط الجديد في مواقيت تلائم الزبناء، وذلك انطلاقا من 4 دجنبر المقبل، كل يوم جمعة وأحد.

وستتم برمجة المغادرة من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء عند الساعة الرابعة و15 دقيقة بعد الزوال (بالتوقيت المحلي) للوصول إلى طنجة عند الساعة الخامسة و 35 دقيقة مساء. وستكون المغادرة من طنجة عند الساعة السادسة و 15 دقيقة مساء للوصول إلى إشبيلية عند الساعة السابعة و 10 دقائق مساء (بالتوقيت المحلي). أما الرحلات انطلاقا من إشبيلية فستغادر عند الساعة السابعة و 55 دقيقة مساء لتصل إلى طنجة عند الساعة التاسعة مساء ثم إلى الدار البيضاء عند الساعة الحادية عشرة ليلا (بالتوقيت المحلي).

ومن جهة أخرى ستعيد الخطوط الملكية المغربية فتح ثلاثة خطوط كانت معلقة منذ الأزمة الصحية لفيروس كوفيد-19. وهكذا ستستأنف الشركة الرحلات المباشرة انطلاقا من الدار البيضاء إلى كل من بورتو وتينيريفي ولواندا، والتي سيتم إطلاقها اعتبارا من 9 دجنبر المقبل.

وستستأنف الخطوط الملكية المغربية خط الدار البيضاء – تينيريفي بواقع رحلتين أسبوعيا (الخميس والسبت). وستغادر الرحلات التي ستنطلق من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء عند الساعة التاسعة و25 دقيقة صباحا (بالتوقيت المحلي)، لتصل إلى تينيريفي عند الساعة الحادية عشرة و 35 دقيقة صباحا (بالتوقيت المحلي). أما المغادرة من هذه المدينة السياحية الواقعة في جزر الكناري، فستكون عند الساعة الثانية عشرة و 30 دقيقة زوالا لتصل إلى الدار البيضاء عند الساعة الرابعة و15 دقيقة بعد الزوال.

وستكون السوق الناطقة باللغة البرتغالية معنية أيضا بتعزيز برنامج الرحلات، حيث ستستأنف الخطوط الملكية المغربية، ابتداء من 9 دجنبر 2022، الخط بين الدار البيضاء – وبورتو بمعدل رحلتين أسبوعيا (يوما الاثنين والجمعة) عند الساعة الرابعة و15 دقيقة بعد الزوال انطلاقا من الدار البيضاء (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى بورتو على الساعة الرابعة و55 دقيقة بعد الزوال (بالوقت المحلي). وستبرمج رحلتا العودة انطلاقا من بورتو عند الساعة الخامسة و 55 دقيقة مساء للوصول إلى الدار البيضاء على الساعة الثامنة و30 دقيقة مساء.

وفي إطار تعزيز موقع الدار البيضاء كمحور إفريقي، ستعيد الخطوط الملكية المغربية فتح الخط المباشر بين الدار البيضاء ولواندا اعتبارا من 9 دجنبر. وسينطلق هذا الخط بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا أيام الأربعاء والجمعة والأحد انطلاقا من الدار البيضاء وأيام الاثنين والخميس والسبت انطلاقا من لواندا.

وقال عبد الحميد عدو، الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية ضمن البيان إنه “باستئناف حركة النقل، تلتزم الخطوط الملكية المغربية بتعزيز عرضها لتؤكد مكانتها كفاعل مرجعي في السياحة المغربية وشركة رئيسية في قارتنا الإفريقية. وهكذا نتعبأ لتقوية موقعنا في الأسواق الكبرى المصدرة للسياح مثل فرنسا وإسبانيا ولتأكيد ترسيخنا في إفريقيا حيث أصبحت شبكتنا تضم حاليا 27 وجهة”.

وأضاف: “ويتواصل التزامنا أيضا مع المغاربة والأفارقة المغتربين من خلال إطلاق واستئناف خطوط مباشرة تقربهم من وطنهم الأم”.

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