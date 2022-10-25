أمير قطر: تعرضنا لحملة غير مسبوقة منذ فوزنا بتنظيم المونديال

هبة بريس - وكالات

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن كأس العالم الذي نتحضر لاستضافته حدث تاريخي ومناسبة إنسانية كبرى، مؤكدا أن اقتصاد بلادنا واصل النمو خلال عام 2022.

وفي خطاب له خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الـ51 لمجلس الشورى، قال أمير قطر إن “الاقتصاد القطري واصل النمو خلال 2022 بعد التراجع في 2020.. وثبتت الوكالات العالمية التصنيف القوي لاقتصاد دولة قطر، ومعدل التضخم الأقل بين العديد من بين الدول المتقدمة”، مشيرا إلى أن “دولة قطر أصبحت أول دولة في العالم تحصل جميع مدنها على تصنيف مدن صحية”.

ولفت إلى أن “لقاءنا اليوم يتميز في أنه ينعقد في ظل انشغال الدولة والشعب في التحضير لاستضافة حدثا تاريخيا يشكل أحد أهم مشاريعنا الوطنية وهو كأس العالم”، معتبرا أن “قطر تعرضت لحملة غير مسبوقة منذ فوزها بتنظيم كأس العالم واعتبرنا بعض النقد إيجابيا ومفيدا”.

وأكد أن قطر “ستعمل على تنويع مصدر الإيرادات العامة حتى لا تصبح الموازنة العامة عرضة لتقلبات أسعار الطاقة، ونحن اعتمدنا برنامجا وطنيا متكاملا لاستدامة الموارد، فيما تسعى الجهات المختصة لتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، مضيفا: “مؤسسات الدولة تعمل بوصفها فريقا واحدا، ويتم العمل على تطوير الطاقة وتنويع مصادر الإيرادات للأجيال القادمة”.

هذا وافتتحت قاعة تميم بن حمد، القاعة الرئيسية لمجلس الشورى اليوم الثلاثاء، التي شهدت دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى.

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