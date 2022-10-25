طقس الثلاثاء.. استمرار حرارة الجو بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تبقى الأجواء حارة نسبيا إلى حارة بكل من منطقة سوس والسهول الداخلية والأقاليم الجنوبية، مع تشكل كتل ضبابية على سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية.

وسيلاحظ تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بشمال الأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مصحوبة بتناثر حبات من الغبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و14 درجة بكل من مرتفعات الأطلس، والريف، والهضاب العليا الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 20 و25 درجة بداخل منطقة سوس وبداخل الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 14 و20 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار في ارتفاع.

أما البحر فسيكون هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول سواحل المحيط الأطلسي.

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