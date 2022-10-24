الفنيدق..زوج ي_جهز على زوجته بآلة حادة

2022-10-24 / 23:53
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مكتب تطوان _ هبة بريس

اهتز حي راس لوطا مساء يومه الإثنين، بمدينة الفنيدق على وقع جريمة مروعة، راحت ضحيتها سيدة، بعد إقدام زوجها على ضربها بواسطة آلة حادة الأمر الذي أدى إلى وفاتها.

و تم نقلها في حالة خطيرة إلى مستشفى محمد السادس بمدينة المضيق حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

هذا وتمكنت مصالح أمن الفنيدق من إيقاف المشتبه فيه، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه وكذا لكشف ملابسات الواقعة.

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‫9 تعليقات

  3. ربنا يرحمها و يغفر لها ويسكنها فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا

  6. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم اهلها الصبر والسلوان

  8. لا حوله ولا قوة الا بالله العلي العظيم ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته

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