خبير يعدد أسباب رفع المغرب ميزانية الدفاع
أسباب عدة دفعت المغرب لزيادة ميزانية الدفاع في مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2023، إلى مستوى قياسي قارب 120 مليار درهم بزيادة بلغت 5 مليارت درهم مقارنة بالعام
في هذا الباب ؛ قال إحسان الحافظي، الباحث المغربي في العلوم الأمنية وإدارة الأزمات، إن العديد من العوامل تقف وراء زيادة الموازنة العامة لقطاع الجيش والدفاع في المغرب، منها التحديات الأمنية في المنطقة المغاربية، وارتدادات التهديدات الناشئة عن تمدد الارهاب والجماعات المسلحة في الساحل الأفريقي بوصفه المجال الأمني الحيوي للمغرب إلى جانب تصاعد حدة الخلاف المغربي الجزائري في المنطقة.
وأضاف ، أن طبيعة صفقات التسليح والتركيز على التكنولوجيا العسكرية تحديدا عبر إبرام صفقات نقل التقنيات وتعزيز الصناعة العسكرية، تُظهر التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال تدبير المخاطر الأمنية وعلى رأسها الإرهاب، حيث ترتبط الرباط بشراكات مع أجهزة أمنية لدول أوربية والولايات المتحدة الأمريكية وبلدان عربية.
وأوضح أن الجيش المغربي يوجد في واجهة تحديات وقف إطلاق النار بعد إعلان “جبهة البوليساريو” تنصلها من اتفاقية السلام الموقعة تحت رعاية أممية، منذ ديسمبر 1991 _ يقول الحافظي لسبونتيك &
16 تعليقات
اذا أردنا أمة قوية تدافع عن نفسها يجب الإستتمار في الشباب المغربي من خلال تشجيع الطاقات والأدمغة المغربية لنستطيع انتاج سلاحنا ودوائنا وغدائنا بأيدينا لا من خلال شراء خردة الغرب وندل أنفسنا حتى نحصل على بعض الرصاصات والمسدسات، ودولة تركيا خير دليل على ما أقول
العز والنصر للمغرب والجيش كون ماكان السلاح كوراه شتتونا الجزاءر والسبنيول
أكبر عدو الفقر و قلة الصحة و الأمية و فساد القضاء ،فلا قوة تنفع جيشا ولا سلاح ،إن كان الشعب في حاجة إلى مادكرته اولا
مادامت الدولة تعول على السلاح الغربي ( من الخارج ) فليست آمنة , الصناعة العسكرية المحلية هي الحل مع تشجيع الكفاءات المغربية والإهتمام بها آنداك يمكن القول ان المغرب قادر على ردع اي عدوان خارجي كيفما كان .
مستقبلا سيكون البقاء للاقوى والمغرب كان على علم بما سيجري ولذلك أعاد بناء قواته وترسانته الحربية ولا خوف على مستقبله العسكري
القوة اللتي تجعل الجميع يحترمك
من حق المملكة المغربية امتلاك الاسلحة لحماية سيادتها .
تركيز على الصواريخ ومنظومات دفاعية باعداد ضخمة بدل شراء سفن وطائرات باثمنة خيالية هذا ما سيجعل المغرب في مأمن واي دولة تجرأت على حدودنا ستندم اشد الندم
شوف الفلوس فين كتمشي وحنا كنقلبو على الثروة
الدفاع يتجلى في تطوير البحث العلمي و تشجيع الإكتفاء الوطني دون ذلك هو مجرد خزعبلات و تخزين الأسلحة حتى تصدأ
و الموطنين مساكن ماعندهم دعم على العيشة المقهورة
إذن أردت ان تعيش في بلد السلم و السلام طور منظومتك الدفاعية و الأمنية. براڤو المغرب
المغرب خاصو تحسين القدرة الشرائية للمواطن وخفض الاسعار المغربي اصبح همه الوحيد هو الرحيل من هذا الوطن
بقا خاص غير السلاح معذناش حتى دواء في السبطار
المتقاعد الذي حرر البلاد …له الله بمعاش جد ضعيف…وهزيل.
على الدولة استثمار هاته الاموال فالصناعة العسكرية و بعيداً عن سياسات الاقتنا التي لا يستفيد منها الاقتصاد الوطني