واتساب يتوقف عن العمل على ملايين هواتف “آيفون”

هبة بريس

توقف تطبيق “واتساب” عن العمل في ملايين الأجهزة حول العالم بدءا من اليوم الاثنين الـ 24 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأعلن واتساب، في وقت سابق، أنه سيرفع الدعم عن إصدارات iOS 10 وiOS 11، حيث أعلن مركز مساعدة واتساب الرسمي أن أنظمة التشغيل المدعومة من قبل التطبيق تبدأ من نظام التشغيل iOS 12 والإصدارات الأحدث كنظم تشغيل مدعوم وموصى به.

وانطلاقا من اليوم، لن يتمكن مستخدمو iOS 10 أو iOS 11 من استخدام تطبيق واتساب.

وتستخدم هذه الأنظمة في هواتف iPhone 5S وiPhone 6 وiPhone 6S، حيث بات مستخدمو تلك الهواتف مجبرين على تحديث نسخة iOS كشرط للاستمرار في استخدام واتساب.

لكن هذه النسخة غير متوافقة مع هواتف iPhone 5 وiPhone 5C، حيث لن يستطيع مستخدموها التحديث.

ويوصي واتساب دائما بتحديث iOS للاستفادة من أحدث تصحيحات الأمان، حيث أكد التطبيق أنه يدعم iOS 12 أو أحدث، لكنه يوصي باستخدام أحدث إصدار متاح للهاتف من خلال زيارة موقع دعم Apple لمعرفة كيفية تحديث برنامج iPhone الخاص بالمستخدم.

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