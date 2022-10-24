إندونيسيا.. مقت_ل 14 شخصا إثر حريق بسفينة للركاب

2022-10-24 / 23:13
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هبة بريس

قتل 14 شخصا إثر حريق نشب في سفينة للركاب كانت تقل 240 شخصا قبالة السواحل الجنوبية لإندونيسيا.

وقالت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ في بيان إن عمال الإنقاذ من “وكالة كوبانغ للبحث والإنقاذ”، والسفن القريبة انتشلوا 226 ناجيا، مضيفة أنه تأكد مقتل 14 شخصا.

وقال مسؤولون إن السفينة كانت تقل 230 راكبا، وطاقما يضم 10 أفراد.

كانت السفينة “كيه إم إكسبريس كانتيكا 77″، قد انطلقت من كوبانغ بمقاطعة نوسا تنغارا الشرقية متجهة إلى كالاباهي، عندما اشتعلت فيها النيران.

ويجري الآن التحقيق في أسباب اندلاع الحريق.

كوارث العبارات والقوارب شائعة في إندونيسيا، الأرخبيل الذي يضم أكثر من 17000 جزيرة، وغالبا ما تستخدم العبّارات للنقل، في ظل تراخ في الالتزام بتعليمات السلامة.

في عام 2018، غرقت عبارة مكتظة كان على متنها نحو م200 شخص في بحيرة عميقة بمقاطعة سومطرة الشمالية، ما أسفر عن مقتل 167 شخصا.

وفي واحدة من أسوأ الكوارث المسجلة في البلاد، غرقت سفينة ركاب مكتظة في فبراير عام 1999 وعلى متنها 332 شخصا، نجا منهم 20 شخصا لا أكثر.

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