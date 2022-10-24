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 أوكرانيا تتهم روسيا بتعمد تأخير 165 سفينة شحن للحبوب  

2022-10-24 / 22:43
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هبة بريس

اتهمت أوكرانيا روسيا، الاثنين، بتعمد تأخير أكثر من 165 سفينة لشحن الحبوب من خلال تمديد عمليات التدقيق التي تجرى تطبيقا لاتفاق مبرم بشأن هذه الإمدادات الحيوية لبلدان عدة في إفريقيا وآسيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان أنه “منذ 14 أكتوبر 2022، قام مفتشو روسيا المنتدبون للعمل في مركز التنسيق المشترك في اسطنبول بتوسيع نطاق تفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية لتلقي الحبوب أو التي سبق أن حُملت والمُبحرة إلى وجهتها النهائية”.

وتابعت “نتيجة لذلك، هناك 165 سفينة عالقة في طابور انتظار قرب مضيق البوسفور، وهذا العدد يزداد يوميا”، منددة بتأخير “دوافعه سياسية”.

ومساء الاثنين، أكد مركز التنسيق المشترك وجود طابور انتظار للسفن مشيرا إلى أن “أكثر من 170 سفينة” بين فارغة ومحملة، تنتظر قبالة سواحل اسطنبول للخضوع للتفتيش لمواصلة إبحارها، في حين أن “موسم الحصاد الجديد يضع الصوامع الأوكرانية في مواجه خطر الامتلاء مجددا”.

وكان مركز التنسيق المشترك قد حذر مطلع الشهر الحالي من تشكل طوابير انتظار طويلة عند مداخل البوسفور، مشيرا إلى أن الأمر مرده جزئيا الجهات المالكة للسفن.

وأعرب المركز في بيان عن “قلقه إزاء التأخير الذي يهدد باضطرابات قد تطال سلاسل الإمداد والعمليات المرفئية”.

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