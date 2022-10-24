مباحثات مغربية اسبانية في مجال ” التعاون التربوي “

هبة بريس _ الرباط

أجرى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الاثنين بمدريد، مباحثات مع وزيرة التربية والتكوين المهني الإسبانية، بيلار أليغريا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون في المجال التربوي.

وشكل هذا اللقاء، الذي حضره كاتب الدولة الإسباني في التعليم، خوسي مانويل بار، وسفيرة المغرب بمدريد، السيدة كريمة بنيعيش، ومسؤولون بالوزارتين، مناسبة لتسليط الضوء على العمل والمجهودات المبذولة في مجال التعاون التربوي ضمن مجموعة العمل الثنائية حول التعليم والتكوين المهني والتعليم العالي.

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