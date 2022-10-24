الصورة من الارشيف

مباحثات مغربية اسبانية في مجال ” التعاون التربوي “

2022-10-24 / 22:30
3
هبة بريس _ الرباط

أجرى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الاثنين بمدريد، مباحثات مع وزيرة التربية والتكوين المهني الإسبانية، بيلار أليغريا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون في المجال التربوي.

وشكل هذا اللقاء، الذي حضره كاتب الدولة الإسباني في التعليم، خوسي مانويل بار، وسفيرة المغرب بمدريد، السيدة كريمة بنيعيش، ومسؤولون بالوزارتين، مناسبة لتسليط الضوء على العمل والمجهودات المبذولة في مجال التعاون التربوي ضمن مجموعة العمل الثنائية حول التعليم والتكوين المهني والتعليم العالي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الداخلية” توقف عامل تمارة و6 رجال سلطة

“الداخلية” توقف عامل تمارة و6 رجال سلطة

2022-10-24 / 21:24
Photo of الودغيري: القانون الإطار جناية على الوطن

الودغيري: القانون الإطار جناية على الوطن

2022-10-24 / 20:37
Photo of دعوة إلى فرض مساهمات على الشركات المستفيدة من أزمة كورونا

دعوة إلى فرض مساهمات على الشركات المستفيدة من أزمة…

2022-10-24 / 18:53
Photo of وزير يمني يعبر عن تقديره لتجربة المغرب في مجال استقلال السلطة القضائية

وزير يمني يعبر عن تقديره لتجربة المغرب في مجال…

2022-10-24 / 18:45
Photo of وزارة الصحة تنفي خبر نفاد الأنسولين بالمراكز الصحية

وزارة الصحة تنفي خبر نفاد الأنسولين بالمراكز الصحية

2022-10-24 / 18:38
Photo of السعيدية .. الشبيبة الإشتراكية لجهتي الشرق وفاس مكناس تشجب و ترفض المس بالقدرة الشرائية

السعيدية .. الشبيبة الإشتراكية لجهتي الشرق وفاس مكناس تشجب…

2022-10-24 / 17:46
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 7 إصابات جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 7 إصابات جديدة

2022-10-24 / 17:38
Photo of المغرب واليمن يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون القضائي

المغرب واليمن يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون القضائي

2022-10-24 / 17:31
Photo of أخنوش يعد بتقديم مساعدات للشباب لاقتناء السكن

أخنوش يعد بتقديم مساعدات للشباب لاقتناء السكن

2022-10-24 / 17:19
Photo of انتخاب يونس المشرفي نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية للجمعية العالمية لليانصيب

انتخاب يونس المشرفي نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية للجمعية العالمية…

2022-10-24 / 17:00

‫3 تعليقات

  1. تهلاو فالاساتذة وبنو المدارس وحاربو الخوصصة والاكتضاض داخل المدارس العمومية واستثمرو اكثر في البرامج التكوينية مع ضرورة تبني مناهج ذات الصلة بالهوية المغربية ….

  2. اطر التعليم غير مبالين اصبحت المدارس كالجماعات المحلية …كباقي القطاعات للعمومية الصحة و الموسسات العمومية الاخرى

  3. وزارة التعليم براسها خاصها التعليم
    برامج و مقررات فاشلة ومدربش ليا ولدي. هذه هي النتيجة شيء طبيعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق