عاجل.. وضع “طوطو” تحت الحراسة النظرية

نجلاء مزيان

اوقفت المصالح الامنية بمدينة الدارالبيضاء، مساء يومه الإثنين المدعو طه فحصي المعروف ب “الغران دي طوطو”، حيث تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية مجموعة من الشكايات.

و الجدير بالذكر أن المصالح الأمنية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، سبق أن منعت مغني الراب طه فحصي من مغادرة التراب الوطني، من أجل إحياء حفل فني بإحدى الدول الأوروبية.

وجاء قرار منع “طوطو” من مغادرة المغرب، على خلفية الشكاية التي وضعها الصحفي محمد التيجيني ضده بتهمة السب والقذف والتهديد.

و يشار أنه بالإضافة إلى شكاية التيجيني،فإن الرابور المغربي يواجه أربع شكايات أخرى من طرف ملحنون وموسيقيون وأعضاء في النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة، على خلفية “السب و القذف و التشهير” بهم.

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