أصغر “رئيس وزراء بريطاني” منذ 200 عام.

هبة بريس _ وكالات

أصبح البريطاني ريشي سوناك (42 عاما) زعيما لحزب المحافظين، وفي طريقه ليكون أصغر رئيس وزراء للبلاد منذ أكثر من 200 عام، وفق رويترز، وأول شخص من أصل هندي يشغل هذا المنصب.

وانتخب الحزب، الإثنين، سوناك رئيسا له بعدما فشلت منافسته، بيني موردنت، في تأمين الأصوات الـ 100 اللازمة لدعم ترشيحها من قبل زملائها النواب، فيما حصل هو على هذه الأصوات.

وأكدت الحكومة البريطانية أن الملك تشارلز الثالث سيستقبل سوناك، الثلاثاء، كرئيس للوزراء في المملكة المتحدة.

وسيتولى المصرفي، ووزير الخزانة السابق، منصب رئيس الوزراء وسط أزمة اقتصادية وتزايد غضب الناخبين إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة.

وجاءت عودته لسباق قيادة الحزب بعد أقل من شهرين من خسارته لصالح ليز تراس بعدما اتهمه البعض في الحزب بإسقاط بوريس جونسون.

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