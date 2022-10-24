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“الداخلية” توقف عامل تمارة و6 رجال سلطة

2022-10-24 / 21:24
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هبة بريس _ الرباط

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أنها بادرت إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأكد المصدر ذاته أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.

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‫10 تعليقات

  1. شكرا لوزارة الداخلية على هذا القرار ونتمنى ان تشمل جميع العمالات والعمال الاخرين ..

  3. على كل مسؤول اداري او سياسي او عسكري إن لا يكون تقة الشعب وجلالة الملك..

  4. بعض المسؤولين معروفين بالفساد واللصوصية والرشوة بدل ان يكون في خدمة المواطن ..

  5. هناك خروقات سببها السلطة المحلية ويجب توقيفها لانها لا تؤدي خدمتها بالكامل ..

  7. لجان المراقبة نتمنى ان تكون دائما للحد من النهب والسرقة التي تقع داخل العمالات والإدارات العمومية..

  10. كلاو وشبعو مع رجال الاعمال والمنعشين العقاريين. دابا واخا يمشيو لاحبس باش نفعوا الشعب

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