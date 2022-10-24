إيطاليا : مسلسل التصفيات متواصل.. مقتل مهاجر مغربي رميا بالرصاص

عبد اللطيف الباز / ميلانُـو

كشفت مصادر مطلعة، أنه عثر على مواطن يحمل الجنسية المغربية، جثة هامدة داخل سيارته، في أحد الشوارع مدينة ميلانو.

وأفادت المصادر ذاتها، أن عناصر الدرك الإيطالي، فتحت تحقيقا في وفاة المهاجر الحامل للجنسية المغربية، بعد أن عثر عليه جثة هامدة بجانب سيارته، بعد تعرضه لإطلاق النار بمنطقة “كورناديرو” بمنطقة ميلانُـو شمال البلاد .

المصادر سالفة الذكر أكدت أن الضحية يدعى قيد حياته ( ع – خ )البالغ من العمر 45 سنة ينحدر من إقليم الفقيه بن صالح تم العثور عليه مقتولا بجانب سيارة فارهة، بعد أن حلت المصالح الأمنية بعين لمكان بناء على إشعار من مواطنين، أبلغوا عن سماعهم لصوت إطلاق النار.

هذا، فقد جرى نقل جثة الضحية إلى معهد الطب الشرعي بمسشفى سان كارلو بميلانُـو ، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، فيما تم فتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات إطلاق النار تحت إشراف المدعي العام.

إلى ذلك، كشفت التحقيقات الأولية، أن الضحية يُرجح تصفيته رمياً بالرصاص بسبب حسابات وتصفيات بين عصابات الاتجار في المخدرات بذات المنطقة، التي تعرف تواجد عدد كبير من أباطرة وتجار المخدرات.

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