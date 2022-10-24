إيطاليا : مسلسل التصفيات متواصل.. مقتل مهاجر مغربي رميا بالرصاص
عبد اللطيف الباز / ميلانُـو
كشفت مصادر مطلعة، أنه عثر على مواطن يحمل الجنسية المغربية، جثة هامدة داخل سيارته، في أحد الشوارع مدينة ميلانو.
وأفادت المصادر ذاتها، أن عناصر الدرك الإيطالي، فتحت تحقيقا في وفاة المهاجر الحامل للجنسية المغربية، بعد أن عثر عليه جثة هامدة بجانب سيارته، بعد تعرضه لإطلاق النار بمنطقة “كورناديرو” بمنطقة ميلانُـو شمال البلاد .
المصادر سالفة الذكر أكدت أن الضحية يدعى قيد حياته ( ع – خ )البالغ من العمر 45 سنة ينحدر من إقليم الفقيه بن صالح تم العثور عليه مقتولا بجانب سيارة فارهة، بعد أن حلت المصالح الأمنية بعين لمكان بناء على إشعار من مواطنين، أبلغوا عن سماعهم لصوت إطلاق النار.
هذا، فقد جرى نقل جثة الضحية إلى معهد الطب الشرعي بمسشفى سان كارلو بميلانُـو ، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، فيما تم فتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات إطلاق النار تحت إشراف المدعي العام.
إلى ذلك، كشفت التحقيقات الأولية، أن الضحية يُرجح تصفيته رمياً بالرصاص بسبب حسابات وتصفيات بين عصابات الاتجار في المخدرات بذات المنطقة، التي تعرف تواجد عدد كبير من أباطرة وتجار المخدرات.
16 تعليقات
.. أن الضحية يدعى قيد حياته ( ع – خ )
(قيد حياته) وهل بعد موت الإنسان، يسقط إسمه ؟؟؟
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رحم الله الفقيد وغفر له، ورزق أهله الصبر
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين
الله يرحمو برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
ربي يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان ان شاء الله
ربي يرحمو ويغفر له
ها هم سكان الغرب الذين يدعون الانسانية و احترام الغير ها هم يا أمة محمد الذين ترونهم افضل منكم نحن خير أمة أخرجت للناس يا ناس
العنصريه والكراهية في أبغض صورها لا حول ولا قوة الا بالله. ومزتل الناس باغية تهاجر للغرب وعن طريق التهريب والعذ اب حسبنا الله ونعم الوكيل
نسأل الله له الرحمة والمغفرة والعتق من النار
أين حقوق الإنسان الفقير في الغرب
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم القدير
الوجه الحقيقي لأروبا
أين الانسانية وحقوق الإنسان لااله الاالله محمد رسول الله
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا يرحمه ويغفر له
نسال الله السلامة ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
لا حول ولا قوة الا بالله حسبي الله و نعم وكيل فيهم
كل التعازي والمواساة لأهله و أسرته