CNSS .. أخنوش يكشف عدد المسجلين من غير الأجراء

هبة بريس _ الرباط

تمكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى حدود الساعة، من تسجيل أكثر من 2,3 مليون شخص من فئة العمال غير الأجراء، حسب ما كشف عنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاثنين 24 أكتوبر بمجلس النواب.

أووضح رئيس الحكومة أن هذا العدد يشمل مليون فلاح، و450 ألف حرفي، وقرابة 300 ألف مقاول ذاتي، و250 ألف صانع تقليدي وتاجر، في إطار المساهمة المهنية الموحدة (CPU).

وأضاف أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي خصصت لمناقشة موضوع “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمكن من معالجة 283 ألف ملف للتأمين الإجباري عن المرض، بمبلغ تعويضات ناهز 350 مليون درهم، مشيرا إلى أن هذا الأمر “يثبت أن ورش التغطية الإجبارية عن المرض أصبح اليوم حقيقة ميدانية”.

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