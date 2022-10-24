أكادير : إستعمال السلاح لتوقيف ” مقرقب” هاجم مواطنين ب “منشار”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أطلق شرطي رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي ، زوال اليوم الاثنين 24 أكتوبر الجاري، من أجل توقيف ” جانح ” بعد أن أشهر سلاح أبيض عبارة عن ” منشار” في وجه المواطنين ورجال الامن .

الموقوف يبلغ من العمر 26 سنة، كان في وضع هيجان ” مقرقب” عرّض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية الشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه بعد إقدامه على تهديد المواطنين وافتعال جروح عمدية باستعمال السلاح الأبيض، عبارة عن منشار، قبل أن يرفض الامتثال ويواجه عناصر الدورية الأمنية بمقاومة عنيفة، وبعد إطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء تم تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.

وقد تم إخضاع المشتبه رهن تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، والكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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